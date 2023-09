Βορίδης: Δεν αρέσει πια η Αριστερά, το στρατηγικό πρόβλημα δεν είναι αν είναι καλύτερη η Έφη ή ο Στέφανος Πολιτική 19:33, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Επομένως, το στρατηγικό πρόβλημα δεν είναι, αν είναι καλύτερη η Έφη, ή είναι καλύτερος ο Στέφανος. Το στρατηγικό πρόβλημα είναι ότι δεν αρέσουν πια οι ιδέες της Αριστεράς» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μ. Βορίδης