Τσίπρας για υπόθεση υποκλοπών: «Δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν οι πραγματικοί υπαίτιοι»

Δήλωση για την εξέλιξη στη δίκη των υποκλοπών έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο Facebook, μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων σε συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών (εκτιτέα τα 8 έτη) για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο», κάνοντας λόγο για «ηθικό και εκτελεστικό αυτουργό» της υπόθεσης. Στην ανάρτησή του κατονόμασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τους «πραγματικούς υπαίτιους» ενώ εξέφρασε και την εκτίμηση ότι «δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι, και στο λαό και στη δικαιοσύνη».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα:

«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών.

Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο.

Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός.

Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.

Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.

Και στο λαό και στη δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.