Περίπου 75.000 είναι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που δεν πληρώθηκαν, για συγκεκριμένους λόγους, ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ 100.3 ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Μεταξύ αυτών - όπως τόνισε - υπάρχουν 44.343 αγρότες που ελέγχονται, ακόμη και για ελλειπή στοιχεία, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ευθύνονται για κάτι.

«Αυτοί λοιπόν ανέρχονται σε έναν αριθμό 44.343. Από εκεί και πέρα έχουμε τρία ζητήματα. Το ένα αφορά στο monitoring, στη λεγόμενη δορυφορική φωτογραφία. Εκεί επειδή έχει αυξηθεί η ευαισθησία του δορυφόρου προκειμένου να υπάρχει ακόμη υψηλότερης ανάλυσης για αποτύπωση, ήταν πολλά αγροτεμάχια, τα οποία νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλος αριθμός, και αυτά βγαίνουν εκτός επιδοτήσεων αυτή τη στιγμή», όπως είπε.

«Η δεύτερη κατηγορία αφορά στο λεγόμενο ΚΑΕΚ. Θυμηθείτε ότι είχε ζητήσει τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή υπήρχαν προβλήματα σε κάποιους συγκεκριμένους νομούς, για αυτόν τον λόγο και δώσαμε τη δυνατότητα σε καλλιεργητές που είχαν μέχρι έναν συγκεκριμένο αριθμό στρεμμάτων, αντί του ΑΤΑΚ να εισφέρουν το λεγόμενο ΚΑΕΚ, δηλαδή έναν άλλον αριθμό που είναι ταυτότητα του ακινήτου. Και εκεί είδαμε ότι περίπου 106.000 αγροτεμάχια βγήκαν εκτός αυτής της επιδότησης».

«Και η τρίτη κατηγορία είναι 13.421 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κυρίως είναι σε 5 νομούς της Ελλάδας, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Μαγνησία, στη Χαλκιδική και στην Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι από την κατανομή βοσκοτόπων που γίνεται πλέον με το καινούργιο σύστημα, δεν έτυχαν κατανομή συγκεκριμένων βοσκοτόπων, άρα και δικαιωμάτων προκειμένου να πάρουν επιδοτήσεις».



«Περίπου 2.000 αγρότες ελέγχονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν θα πληρωθούν»

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι περίπου 2.000 αγρότες που ελέγχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα πληρωθούν.

Τόνισε ότι αυτές τις ημέρες θα καταβληθεί το υπόλοιπο των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα λόγω της ευλογιάς, ενώ εντός του 2025 θα καταβληθούν συνολικά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. «Υπάρχει ανοικτή πρόσκληση στους αγρότες για να υπάρξει συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης», συμπλήρωσε ο κ. Τσιάρας.

«Αυτό το χρονικό διάστημα προφανώς επιχειρείται και από την πλευρά των αγροτών να βρεθεί ένας βηματισμός σε σχέση με διάφορα ζητήματα, η απάντηση που έχουμε είναι ότι ακόμη δεν είναι έτοιμοι για να κάνουν αυτού του είδους τη συνάντηση», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.