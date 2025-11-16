Τσιάρας: Δεν υπάρχει δεύτερο πλάνο – στόχος μας είναι να γίνουν οι πληρωμές στα τέλη Νοεμβρίου

Σαφές μήνυμα ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για τις πληρωμές έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του εκπομπή « Μega Σαββατοκύριακο» και τους δημοσιογράφους Ντίνος Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα. «Για εμάς δεν υπάρχει δεύτερο πλάνο. Ο στόχος είναι να πληρώσουμε στα τέλη Νοεμβρίου. Όλη η προσπάθεια είναι εστιασμένη εκεί», ανέφερε ο κ. Τσιάρας, συμπληρώνοντας ότι τα χρήματα είναι διασφαλισμένα.

Ο Υπουργός σημείωε ότι οι πρόσθετοι έλεγχοι «προϋποθέτουν χρόνο και δημιουργούν καθυστερήσεις», όμως είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει πως καμία πληρωμή δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση από την ΕΕ. «Ο ελληνικός πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το Υπουργείο υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στις ενισχύσεις.

Και πρόσθεσε ότι η μεταρρύθμιση θα λειτουργήσει υπέρ των «έντιμων αγροτών», καθώς οι πόροι που θα εξοικονομηθούν θα αναδιανεμηθούν στη «πραγματική παραγωγή», ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργεί πλέον σε ένα καθεστώς αυστηρής εποπτείας και διαφάνειας.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι το Υπουργείο εργάζεται εντατικά για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και του Μέτρου 23, καθώς και για την πληρωμή των οκτώ παλαιότερων προγραμμάτων. Και εξήγησε ότι το νέο μοντέλο ενισχύσεων περιλαμβάνει πρόσθετα αντικειμενικά κριτήρια – όπως παραδόσεις γάλακτος και κρέατος ή αγορές ζωοτροφών – ώστε να εντοπίζεται ο πραγματικός παραγωγός, κάτι που «δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ στο παρελθόν».

Ο ΥπΑΑΤ χαρακτήρισε την ευλογιά «το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας» και υπενθύμισε ότι:

– ευρωπαϊκό εμβόλιο δεν υπάρχει ακόμη,

– καμία χώρα δεν έχει εφαρμόσει εμβολιασμό με επιτυχία,

– οι δύο επιστημονικές σχολές της χώρας έχουν υποστηρίξει ότι ο εμβολιασμός δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση.

Οσον αφορά την πρόταση για lockdown, τόνισε ότι ο ιός παραμένει ενεργός για πάνω από 6 μήνες και «ένα lockdown τέτοιας διάρκειας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε καμία οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα», υπενθυμίζοντας ότι η στάση του Υπουργείου καθοδηγείται αποκλειστικά από τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες.

Σχετικά με τις θανατώσεις ζώων, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί πιστά το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, παρέχοντας ταυτόχρονα την υψηλότερη αποζημίωση στην ΕΕ – 250 ευρώ ανά ζώο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 48 εκατ. ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα και 44 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές, ενώ έχει θεσπιστεί και το ακατάσχετο για το de minimis.«Είμαστε εδώ για να τους ακούμε και να τους στηρίζουμε σε μια δύσκολη περίοδο. Χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους», κατέληξε ο Υπουργός.

