Στην Αθήνα σήμερα ο Ζελένσκι – Η ενέργεια στο επίκεντρο των συζητήσεων με Μητσοτάκη

Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τα ενεργειακά και τον κάθετο διάδρομο να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επίσκεψη του Ζελένσκι λαμβάνει χώρα μετά από δύο περίπου χρόνια, καθώς είχε επισκεφθεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023.

Στο μεταξύ, δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες των συναντήσεων του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας, όπως συμβαίνει σε κάθε ταξίδι του Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης θα συναντήσει κατά σειρά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ακολούθως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου και οι συναντήσεις του θα ολοκληρωθούν με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η ενέργεια παραμένει το κεντρικό θέμα των συζητήσεων σε αυτές τις συναντήσεις. Ο κάθετος διάδρομος, δηλαδή η μεταφορά φυσικού αερίου από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς την Ουκρανία μέσω χωρών όπως η Ρουμανία και η Μολδαβία, αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα εξάλλου, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάπειο και με τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του συγκεκριμένου αγωγού. Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι δεν παραλείπει σε κάθε συνάντηση να θέτει το ζήτημα της ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας, ωστόσο, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές η κυβέρνηση, δεν είναι εφικτό η Ελλάδα να προσφέρει αμυντικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την ίδια της την άμυνα.

Στο μεταξύ, τον τόνο της επίσκεψής του στην Αθήνα έδωσε και ο ίδιος ο Ζελένσκι, αναφέροντας: «Διαμορφώνουμε μια συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας».

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσι ανέφερε: «Διαμορφώνουμε επίσης μια συμφωνία με την Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, τόσο για τον φετινό χειμώνα, όσο και στρατηγικά, μακροπρόθεσμα. Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα, θα διασφαλίσουν τις εγγυήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν».

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω επίσκεψης Ζελένσκι- Σε ποιες περιοχές θα ισχύσει το μέτρο

Aπαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στις περιοχές της Φιλοθέης και του Χαλανδρίου, θα ισχύσει σήμερα, λόγω της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκίνησε από τις 6:00 το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 22:00 το βράδυ σήμερα.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία ανέφερε χθες: «Με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00 έως 22:00, ενόψει της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας, στις εξής περιοχές που οριοθετούνται από τα παρακάτω σημεία»:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλατεία Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης–Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίνεται αναγκαία, καθώς η πραγματοποίηση συναθροίσεων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, όπως διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα απειλείται σημαντική διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στις ανωτέρω περιοχές.

Σημειώνεται τέλος, ότι αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

