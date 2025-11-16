Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το συγκινητικό «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη

 «Αντίο Δημήτρη μου! Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Σαμαράς

Σαμαράς

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν από τους πλέον στενούς συνεργάτες του, μετά την είδηση του θανάτου του.

Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε: «Αντίο Δημήτρη μου! Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής.Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!». 

Ο Δημήτρης Σταμάτης είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε καίριες πολιτικές περιόδους, με παρουσία τόσο στο κυβερνητικό έργο όσο και στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Η απώλειά του έχει προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αντώνης Σαμαράς Δημήτρης Σταμάτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark