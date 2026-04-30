Τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Φαραντούρης

Tη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή» ανέφερε και επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη. «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος», σημείωσε.

Επίσης, τόνισε πως: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

«Υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μια προεκλογική περίοδο», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Φαραντούρης και ξεκαθάρισε ότι: «Δε θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές», αφού όπως είπε: «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου. Δεν θα μείνω εσαεί ανεξάρτητος. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις».

Όπως έγινε γνωστό από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30 στη Βουλή με τον ευρωβουλευτή.

Το φλερτ ήταν έντονο το τελευταίο διάστημα και ο κ. Φαραντούρης πύκνωσε την παρουσία του στα πασοκικά δρώμενα αλλά και τις κοινές εμφανίσεις με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά σε εκδηλώσεις για τα κόκκινα δάνεια ανά την Ελλάδα, έγραφε νωρίτερα το skai.gr.

Πηγή: skai.gr

