Ανεφάρμοστη για την Ελλάδα χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία χωρίς όμως μείωση μισθών. «Δεν είναι ακριβώς πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είπε ανοίγουμε τη συζήτηση, δηλαδή τρεχαγυρευόπουλος. Είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, όχι με μεγάλη επιτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα κρατών που ακολουθούν παρόμοια πολιτική. «Στην Ολλανδία δεν υπάρχει νόμος, αλλά έχουν κάνει συμφωνία οι κοινωνικοί εταίροι σε ορισμένους κλάδους, με τη συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων και με μείωση μισθού, όχι χωρίς μείωση. Η Ισπανία που έβαλε επιδότηση για αυτό, έχει πολύ μικρή συμμετοχή, ελάχιστη», υπογράμμισε.

«Δεν έχει πουθενά μεγάλη διάδοση τελικά, ενώ όταν ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα, είχαν διαφημιστεί ως το μέλλον. Τελικά και αυτοί που τα ξεκίνησαν σιγά-σιγά τα παίρνουν πίσω. Δεν είναι τόσο εύκολο».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Τα προγράμματα αυτά έχουν ένα δομικό πρόβλημα, δημιουργούν εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Γιατί και εκεί που εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους. Εφαρμόζονται σε ορισμένους κλάδους, κυρίως σε δουλειές γραφείου. Στην ουσία δημιουργείται μια νομενκλατούρα υπαλλήλων πολύ ευνοημένων έναντι των υπολοίπων που δουλεύουν πολύ».

Αναφορικά με την ειδικευόμενη γιατρό στη Σάμο που κατέρρευσε μετά από 5 ημέρες συνεχόμενης εφημερίας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η συγκεκριμένη γυναίκα έκανε χρήση ενός νόμου που της επέτρεψε να πραγματοποιήσει το αγροτικό της στην Αττική, επισημαίνοντας πως ο ίδιος δεν είχε αναφέρει ζήτημα υγείας που την αφορά, καθώς – όπως είπε – «δεν μου αρέσει να κάνω τέτοιες αποκαλύψεις», σε αντίθεση με τον Παύλο Πολάκη που το δημοσιοποίησε, σχολιάζοντας μάλιστα αιχμηρά ότι «τόσο καταλαβαίνει και τόσες ευαισθησίες έχει».

Εξήγησε ότι το σχετικό νομικό πλαίσιο προβλέπει πως, ακόμη και αν κάποιος επιλέξει να κάνει αγροτικό στην Αττική, υπάρχει πρόβλεψη που επιτρέπει στο σύστημα να τον μετακινήσει προσωρινά σε άλλη περιοχή για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Όπως είπε, αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μετακίνηση στη Σάμο, όπου – σύμφωνα με τον ίδιο και όσα άκουσε από το νοσοκομείο – η ίδια ήταν «πολύ ευχαριστημένη», δεν διαμαρτυρήθηκε και εργάστηκε χωρίς υπερβολική επιβάρυνση για τα δεδομένα του ΕΣΥ.

Διευκρίνισε ακόμη ότι οι εφημερίες που έκανε ήταν 5 ημέρες «on call», δηλαδή από το σπίτι, με την υποχρέωση να ανταποκριθεί αν χρειαστεί, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν χτύπησε τελικά το τηλέφωνο», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει μια ψυχολογική πίεση από την αναμονή. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ίδια απέσυρε την αρχική της ανάρτηση, όχι λόγω πιέσεων, αλλά παραδεχόμενη – όπως είπε – ότι «υπερέβαλε».

Παραδέχτηκε την ίδια στιγμή ότι στο ΕΣΥ υπάρχει πράγματι μεγάλη επιβάρυνση, επισημαίνοντας πως «ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, κυρίως νοσηλευτές αλλά και γιατροί σε κάποιες περιπτώσεις, εργάζονται ιδιαίτερα εντατικά».

«Διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ατάκα»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να επισημαίνει ότι «μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης επειδή είμαστε μπροστά μόνο double score από τους αντιπάλους μας», ενώ για την κοινή επιστολή των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Έγραψαν ένα άρθρο και έθεσαν 5 προβληματισμούς, δεν έγινε και η μάχη του Δράμαλη».

«Τελικά τον βουλευτή τον θέλουμε μουγκό ή ομιλούντα; Αν είναι ομιλών, μπορεί κάτι να του ξεφύγει και να μας πει κάτι που δεν μας αρέσει», σημείωσε.

Ως προς την αντιπολίτευση, εστίασε στους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως οι δυο τους κάνουν διαγωνισμό για το ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ατάκα. «Πιστεύω από την εικόνα των δημοσκοπήσεων ότι λογικά ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, έτσι φαίνεται», πρόσθεσε.

Για να καταλήξει λέγοντας:

«Επιλέγουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο τραπέζι το ευρωπαϊκό για το πόσα λεφτά θα πάρει κάθε χώρα από την Ευρώπη την επόμενη πενταετία. Ποιος να πάει; Ο Μητσοτάκης που έκανε τη δουλειά πριν από 7 χρόνια και έφερε τα περισσότερα λεφτά όλων των εποχών στην Ελλάδα; Θα πάει ο Ανδρουλάκης, που καλά- καλά δεν μιλάει Αγγλικά; Θα πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα πάει ο Βελόπουλος; Θα πάει ο Τσίπρας που είναι το μόνο σημαντικό που έχει να πει στη ζωή του είναι 17 ώρες διαπραγμάτευσης;»

