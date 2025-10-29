Τι λένε πηγές ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για την κατάθεση της εκπροσώπου της Neuropublic

«Από την κατάθεση της εκπροσώπου της Neuropublic ΑΕ, Ρόζας Γαργαλάκου, «αναδείχθηκαν εκ νέου κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού, τη δράση του τεχνικού συμβούλου και τις ευθύνες του συμβούλου και των διοικήσεων στη διαχείριση των στοιχείων των παραγωγών», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα κατηγόρησαν την κ. Γαργαλάκου ότι «απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πώς ήταν δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος να μην έχει αντιληφθεί ότι δημόσια βοσκοτόπια δηλώνονταν τον επόμενο χρόνο από ιδιώτες, παρά το γεγονός ότι διαχειριζόταν όλα τα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η κ. Γαργαλάκου απάντησε ότι το χαρτογραφικό υπόβαθρο το παραδίδει στην εταιρία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει εμπλοκή ο τεχνικός σύμβουλος με τη δημιουργία του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και άλλοι είχαν πρόσβαση. Η κ. Γαργαλάκου δήλωσε πως η εταιρία ενημέρωσε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα με επιστολή της για κατακόρυφη αύξηση ζώων και ταυτόχρονη μείωση βοσκοτοπίων, χωρίς όμως να εξηγήσει γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες επιστολές προς τους υπόλοιπους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν και μετά που υπήρχαν οι ίδιες μεγάλες αλλαγές στις εκτάσεις ιδιωτικών βοσκοτόπων και τα δηλούμενα ζώα», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν:

«Σχετικά με την εμπλοκή του τεχνικού συμβούλου στο σκάνδαλο, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκαν σε διάλογο δικογραφίας στον οποίο συνομιλούν ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελάς με παραγωγό, που φαίνεται ότι συνεννοούνται για "αλλαγές" σε δηλώσεις παραγωγών, τις οποίες θα τακτοποιούσε υπάλληλος του τεχνικού συμβούλου. Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ρ. Γαργαλάκου η οποία δήλωσε πως δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων δοσοληψιών και θεωρεί ότι κανένας υπάλληλος της εταιρίας δεν εμπλέκεται σε τέτοιες συνομιλίες και συναλλαγές, παρά το γεγονός ότι αναγνώστηκε συγκεκριμένο απόσπασμα από τις νόμιμες επισυνδέσεις».

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ακόμα ότι, «η κ. Γαργαλάκου δεν κατάφερε να δώσει πειστικές απαντήσεις για την καταγγελία προς την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αποδεικνύει το απόλυτα διάτρητο σύστημα φύλαξης των στοιχείων των παραγωγών, ενώ για το γεγονός ότι στοιχεία παραγωγών και λίστες πληρωμών διέρρεαν σε αρχεία pdf κλπ, "ένιψε τας χείρας της", αναφέροντας πως κάτι τέτοιο αν έχει συμβεί είναι "τουλάχιστον αδιανόητο" και πως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Στο ερώτημα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που επισημαίνει ότι υπήρχε επί χρόνια εξάρτηση διοικήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, δήλωσε αναρμόδια να απαντήσει και ότι για ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα από ΟΠΕΚΕΠΕ είναι "δουλειά του κράτους να τα λύσει"», σημείωσαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν:

«Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών 2024-2025 και την απόγνωση του αγροτικού κόσμου, η κ. Γαργαλάκου δηλώνει πως οποιαδήποτε ενέργεια έχει ζητηθεί από την εταιρία έχει ολοκληρωθεί εντός των καταληκτικών ημερομηνιών και πως δε γνωρίζει "αν φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή το υπουργείο αλλά σίγουρα δεν είναι ευθύνη της εταιρίας" και ως εκ τούτου δεν τοποθετήθηκε για την ουσία των καθυστερήσεων πληρωμών και τι συνετέλεσε σε αυτό».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ο τεχνικός σύμβουλος δεν μπορεί να παριστάνει τον απλό παρατηρητή του «γαλάζιου» σκανδάλου

«Να κατατεθούν άμεσα τα στοιχεία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ύποπτη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε σχέση με τη παραγόμενη ποσότητα γάλακτος», επεσήμαναν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση της Ρόζας Γαργαλάκου, εκπρόσωπο της NEUROPUBLIC AE, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η δήλωση της κ. Γαργαλάκου ότι «δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις», επιβεβαιώνει ότι το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με εικονικές δηλώσεις και ψεύτικα κοπάδια, κατάφερε να λάβει παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, ευνοώντας ημετέρους και ζημιώνοντας τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Αυτή η παραδοχή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να προσκομιστούν άμεσα στην Εξεταστική Επιτροπή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα στοιχεία για τα ποσοστά ζωικού κεφαλαίου και τις ποσότητες παραδοθέντος γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα, από το 2015 έως και σήμερα», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η κ. Γαργαλάκου, επιχειρώντας να πείσει τα μέλη της Επιτροπής ότι όλα είναι καλώς καμωμένα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μας έκανε μέχρι στιγμής σοφότερους. Δεν απάντησε με σαφήνεια στην αναφορά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι η NEUROPUBLIC AE είχε προνομιακές σχέσεις με τον κ. Βορίδη και τον διευθυντή του γραφείου του, κ. Αθανασά. Μάλιστα, η αποπομπή του κ. Βάρρα έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα-απαίτηση της NEUROPUBLIC Α.Ε. προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Βορίδη.

Δεν μάθαμε αν ευσταθούν οι καταγγελίες του κ. Σατολιά, για "εναγκαλισμό" της NEUROPUBLIC ΑΕ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι "είχαν φτάσει ακόμη και στους διαδρόμους του Υπουργείου να λένε πότε πληρώνει ο Τάσος", δηλαδή ο κ. Γαργαλάκος».

«Είναι δεδομένο ότι ο εν λόγω Τεχνικός Σύμβουλος δεν μπορεί να παριστάνει τον απλό παρατηρητή του "γαλάζιου" σκανδάλου. 'Αλλωστε, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρεται: "Η φερόμενη ως δόλια κατανομή δικαιωμάτων πληρωμής από το εθνικό απόθεμα οργανώθηκε με συστηματικό τρόπο και σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα από εγκληματικές ομάδες που περιλάμβαναν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπαλλήλους του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, μέσω των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις για επιδοτήσεις". Θα μάθουμε τη γνώμη της κας Γαργαλάκου επ' αυτού;», κατέληξαν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ.

