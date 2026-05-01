Θεσμική αντεπίθεση με Προανακριτική απο το ΠΑΣΟΚ, που «πατάει γκάζι» και για διεύρυνση 

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Νερό στο μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ ζητείται διερεύνηση για τυχόν αδικήματα ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε

«..Προκύπτει ότι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προκαταρκτικής εξέτασης ανέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα ως άνω μέλη της Κυβέρνησης Σπυρίδωνα – Παναγιώτη Λιβανό του Διονυσίου και Φωτεινή Αραμπατζή του Αθανασίου, σχετικά με τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για τα οποία αρμόδια είναι αποκλειστικά η Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 1, 2 Σ και 4 παρ. 1,2,3,4 του Ν. 3126/2003», αναφέρεται μεταξύ άλλων στις 39 σελίδες που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

Βέβαιοι για την αθωότητά τους δηλώνουν οι δύο υπουργοί, που κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για μικροπολιτική σκοπιμότητα.

«Δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.» σημειώνει στην ανακοίνωση του ο Σπήλιος Λιβανός.

« Η εμπλοκή του ονόματός μου είναι παντελώς αίολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη. Ουδεμία πράξη μου, προκάλεσε βλάβη, δεν ζημιώθηκαν ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι.», σημείωσε με ανάρτηση της στο Facebook η Φωτεινή Αραμπατζή.

Για την σύσταση της προανακριτικής επιτροπής απαιτούνται 151 ψήφοι και το θέμα είναι πως θα αποφασίσει να κινηθεί η πλειοψηφία.

Πατάει γκάζι για «διεύρυνση» το ΠΑΣΟΚ

Στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του μέχρι πρότινος ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τον υποδέχεται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Να καλωσορίσω τον Νικολά Φαραντούρη ευρωβουλευτή και καθηγητή ευρωπαϊκού δίκαιου στο ΠΑΣΟΚ τη δημοκρατική παράταξη αλλά και στην ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Ευρωβουλευτή να τον ευχαριστεί: «Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή.»

Στο ΠΑΣΟΚ τα στελέχη αναμένουν να δουν συνολικά τις νέες εισόδους στο δυναμικό του κινήματος με την Νάντια Γιαννακοπούλου να ρίχνει καρφιά για γυρολόγους: «Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ μια απλή βουλευτής είμαι δεν μπορώ να γνωρίζω.... Η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν ούτε προφανώς και με γυρολόγους», δήλωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» του ΣΚΑΪ.

Πάντως ο Νικόλας Φαραντούρης επέλεξε να μην ρίξει λάδι στη φωτιά: «Η κ. Γιαννακοπούλου ήδη με καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ. Αισθάνομαι ότι είμαι σε έναν χώρο που με έχει καλωσορίσει θερμά, αρχής γενομένης από την παρουσία μου στο Συνέδριο. Μπήκα στην πολιτική πριν από 3 χρόνια και έχω υπάρξει μέλος μόνο ενός κόμματος. Αυτό το κόμμα άλλαξε 3 αρχηγούς, εγώ δεν άλλαξα τις θέσεις μου. Δεν είναι αντίπαλος ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλος είναι τα προβλήματα και αυτός που τα δημιουργεί», σημείωσε στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ του ΣΚΑΪ.

Η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά είναι σε εξέλιξη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την έλευση του Νικόλα Φαραντούρη είναι πιθανές οι μετακινήσεις της Νίνας Κασιμάτη, του Ευάγγελου Αποστολάκη, του Θάνου Μωραΐτη, ίσως και της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

