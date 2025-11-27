Του Γιάννη Ανυφαντή

Τους ισχυρισμούς του περί κουμπαριάς του πρωθυπουργού με τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη επανέλαβε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, λίγο μετά τη σκληρή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Έχετε πει ένα ψέμα», είπε παίρνοντας τον λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητήσει συγγνώμη. «Το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη γιατί έχετε πει ένα ψέμα, ότι είναι κουμπάρος του. Δεν είναι κουμπάρος του. Αυτό το κρεσέντο που βασίζεται από την ανάγκη του, πιεσμένος από τα Αριστερά, αντιλαμβάνομαι ότι πιέζεστε από τον Αλέξη Τσίπρα», υποστήριξε ο υπουργός, καλώντας τον Ν. Ανδρουλάκη να μάθει να αναζητάει την αλήθεια.

«Μόνο τον Πίνατ δεν έχουν αναφέρει από το Μέγαρο Μαξίμου οι Ξυλούρηδες στις συνομιλίες», σχολίασε σε έντονο ύφος ο Ν. Ανδρουλάκης και απευθυνόμενος στο σώμα «έδειξε» ένα δημοσίευμα από το 2004, υποστηρίζοντας: «Εδώ είναι η εικόνα που είναι χίλιες λέξεις και να μας πει ο πρωθυπουργός και η κα Μπακογιάννη αν είναι κουμπάροι. Δημοσίευμα από το 2004».

Λίγο αργότερα ο Τάκης Θεοδωρικάκος επανήλθε: «Λέει μέσα το δημοσίευμα ότι έκανε μια κουμπαριά ο Κώστας Μητσοτάκης και πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη. Εξ όσων πρόλαβα να δω αυτός ο «Φραπές» δεν λέγεται Μανώλης λέγεται Γιώργος. Παρακαλώ κ. Νικητιάδη διαβιβάστε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι όταν λέμε ψέματα συνειδητά διαπράττουμε κάτι που είναι ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο. Η λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να σταματήσει. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και πηγαίνουμε σε φασίζουσες καταστάσεις. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο σκοπός».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.