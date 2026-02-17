Λογαριασμός
Τασούλας για φωτογραφίες εκτελεσθέντων: Θετική η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού

Τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το ζήτημα της αγοράς των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς στην Καισαριανή κατά την Κατοχή

Κωνσταντίνος Τασούλας

Αναφορικά με το ζήτημα της αγοράς των ιστορικών φωτογραφιών από τις εκτελέσεις αγωνιστών από τους Γερμανούς στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θεωρώ πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην εξασφάλιση των φωτογραφιών, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Θα πρόκειται για μια καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη».

