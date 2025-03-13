Ενώπιον της Βουλής ορκίστηκε σήμερα ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος διαδέχεται, στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, την πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Συντάγματος ο εκλεγμένος στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, πριν αναλάβει επισήμως την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο:

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού».

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Τασούλας, μέχρι πρότινος πρόεδρος της Βουλής, εκλέχθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 12 Φεβρουαρίου 2025 λαμβάνοντας τη θετική ψήφο 160 βουλευτών.

