ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άι Βασίλη

Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άι Βασίλη του Σεπτεμβρίου! Δεν πείθει ούτε τους πιο εύπιστους, δεν πείθει ούτε τα μικρά παιδιά αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Οι πολίτες θυμούνται τις αποτυχημένες εξαγγελίες του όλα τα περασμένα χρόνια. Η πραγματικότητα από το 2019 ως σήμερα έδειξε ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο απ’ ότι εξήγγειλε ο κ.Μητσοτάκης, γι’ αυτό η αγοραστική δύναμη των πολιτών υποχωρεί, γι’ αυτό το διαθέσιμο εισόδημα λιγοστεύει.
Ας δώσει εξηγήσεις για την αποτυχία του ο Πρωθυπουργός
- Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος
- Ακρίβεια στο Super Market
- Σχολικά είδη
- Στεγαστική κρίση
Ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική του μαζεύει τα χρήματα από τους πολλούς και τα αναδιανέμει στους λίγους φίλους του και πολιτικούς του υποστηρικτές. Η οικονομική ολιγαρχία με την κυβερνητική πολιτική πανηγυρίζει, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πιέζεται και δυσφορεί».
