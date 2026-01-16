Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καλαματιανός και Ψυχογιός τα νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Με επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο Σωκράτης Φάμελλος, ενημέρωσε ότι για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχουν οι Καλαματιανός και Ψυχογιός

ΣΥΡΙΖΑ

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ενημερώνει ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχουν: ως τακτικό μέλος ο κ. Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος και ως αναπληρωματικό ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark