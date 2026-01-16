Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ενημερώνει ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχουν: ως τακτικό μέλος ο κ. Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος και ως αναπληρωματικό ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος.
- Αλ. Τσίπρας: Συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στ. Αγγελούδη - Παρουσιάζει αύριο την «Ιθάκη» - Δείτε φωτό
- ΣΥΡΙΖΑ για αγρότες: Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη στρατηγική της έντασης, του διχασμού, της τοξικότητας
- Χαμός στον «αέρα» με τον Βαρουφάκη: «Δεν αλλάζω τη δήλωση για το ecstasy» - «Αυτά που λέτε είναι η χαρά του διακινητή»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.