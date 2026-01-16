Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στο Ολύμπιον.

Τις επαφές του ξεκίνησε με επίσκεψη στον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο, και στη συνέχεια συναντήθηκε στο δημαρχείο με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.

Η συνάντηση με τον δήμαρχο ήταν η πρώτη ανάμεσα στους δύο άνδρες από την ανάληψη των καθηκόντων του Αγγελούδη, ενώ αποτέλεσε και την πρώτη επίσκεψη του Τσίπρα στο δημαρχείο μετά από αρκετά χρόνια.

Αγγελούδης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών από τότε που ο Στέλιος Αγγελούδης ανέλαβε τα καθήκοντά του ως δήμαρχος. Παράλληλα, ήταν η πρώτη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο δημαρχείο της πόλης μετά από αρκετά χρόνια, καθώς η τελευταία επίσημη παρουσία του εκεί είχε πραγματοποιηθεί επί δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου μία ώρα και επικεντρώθηκε στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη. Παρών στη συζήτηση ήταν και ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης. Ο δήμαρχος ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα για τον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου, τα ήδη υλοποιημένα έργα, αλλά και εκείνα που προγραμματίζονται για το προσεχές διάστημα.

Αγγελούδης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη

Ειδική μνεία έγινε στην πλατεία Ελευθερίας,όπου πρόσφατα απορρίφθηκε και η τρίτη προσφυγή που είχε καταθέσει εργολάβος για το έργο, γεγονός που δημιουργεί πλέον προοπτικές αισιοδοξίας για τη δημοπράτησή του.

Πηγή: skai.gr

