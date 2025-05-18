ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια στα Εξάρχεια: Όργιο αστυνομικής αυθαιρεσίας

Για «όργιο αστυνομικής αυθαιρεσίας» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Για άλλη μια φορά τα ατομικά δικαιώματα καταπατώνται από μια κυβέρνηση που όσο περισσότερο μιλάει για ασφάλεια, τόσο περισσότερο κατρακυλά στην καταστολή, κατασκευάζοντας και αναζητώντας εχθρούς ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν.

Οι καταγγελίες και τα σχετικά βίντεο μαρτυρούν μια παρατεταμένη και απαράδεκτη επίδειξη καταστολής, η οποία αγνόησε κάθε έννοια δικαίου και σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Όποιος τόλμησε να διαμαρτυρηθεί, για όσα απαράδεκτα συνέβαιναν, αντιμετωπίστηκε ως «ένοχος».



Πηγή: skai.gr

