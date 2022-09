Στο πλευρό της Ελλάδας η Τσεχία: Απαράδεκτη η απειλή Ερντογάν

Για «απαράδεκτη απειλή κατά των κρατών-μελών» από την Τουρκία κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας με ανάρτηση στο τουίτερ σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν σε βάρος της Ελλάδας.

«Ένας από τους στόχους της τσεχικής προεδρίας είναι η προώθηση του διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας. Η απαράδεκτη απειλή κατά των κρατών μελών της ΕΕ, όπως αυτή που εκφράστηκε για την Ελλάδα κατά την πρόσφατη δημόσια ομιλία του Προέδρου Ερντογάν, είναι εξαιρετικά επιζήμια από αυτή την άποψη», σημειώνει το τσεχικό υπουργείο Εξωτερικών.

One of the #CZPRES goals is to foster the EU-Türkiye dialogue. Unacceptable threatening of EU member states, like the one addressed to Greece in President Erdogan's recent public speech, is extremely unhelpful in this regard.