Οργανωτικά ζητήματα στον δρόμο προς το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις 1-3 Νοεμβρίου συζητήθηκαν στην σημερινή Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου.

Αποφασίστηκε ότι μέχρι 24 Οκτωβρίου όποια υποψηφιότητα για την ηγεσία έχει κατατεθεί θα προωθηθεί προς επικύρωση στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η αναφορά αυτή αφορά και τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος στο βίντεο που ανάρτησε δεν δηλώνει ρητώς ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία.

Ο προσυνεδριακό διάλογος επισήμως αρχίζει την Δευτέρα και το πολιτικό πλαίσιο θα προκύψει από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής που θα είναι και η επίσημη εισήγηση προς το Συνέδριο.

Στην σημερινή συνεδρίαση ο Κώστας Ζαχαριάδης έθεσε το θέμα της αντιπαράθεσής του με τον Βαγγέλη Αντώναρο. Ο κ. Ζαχαριάδης ζήτησε "ή να ανακαλέσει ή να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας". Η Πολιτική Γραμματεία δεν αποφάσισε για την παραπομπή του κ. Αντώναρο, ωστόσο δίνει σαν κατεύθυνση ότι παρόμοιες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές, δίχως όμως αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα. Θεωρείται βέβαιο ότι το ζήτημα θα τεθεί και στην Κεντρική Επιτροπή.

Στην σημερινή συνεδρίαση συζητηθήκαν και οργανωτικά θέματα όπως της εγκυκλίου που εστάλει στις Οργανώσεις Μελών και συνιστούσε να περιορίζονται στην αναπαραγωγή των επισήμων ανακοινώσεων του κόμματος.

Εκφράζοντας την διαμαρτυρία της το μέλος της τριμελούς επιτροπής της ΚΟΕΣ Ολυμπία Τελιγιορίδου, υπέβαλε την παραίτησή της. Ωστόσο, υπήρξε συζήτηση για να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις και να αποφευχθεί.

Το θέμα του βίντεο του Στέφανου Κασσελάκη έθεσε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν άκουσα ανακοίνωση υποψηφιότητας από τον Κασσελάκη. 'Ακουσα κάλεσμα για το Συνέδριο. Οφείλει ο Κασσελάκης να το ξεκαθαρίσει. Για να ξέρουμε αν εκλαμβάνεται ή όχι από το κόμμα ως υποψήφιος. Στο βίντεο που έκανε ο Κασσελάκης μιλάει πάλι για ΣΥΡΙΖΑ και διαπλοκή. Το ίδιο είχε κάνει τον Αύγουστο και σε ένα βίντεο εναντίον δεκάδων στελεχών του κόμματος. Αυτό είναι προσβολή της προσωπικότητας των στελεχών, των μελών και του ιδίου του κόμματος».

Παράλληλα, η Θεοδώρα Τζάκρη αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Π.Γ., καθώς στελέχη του οργάνου αμφισβήτησαν το περιστατικό που περιέγραψε πως έγινε στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου την Τετάρτη, όπου, όπως υποστηρίζει, της αφαίρεσαν τον λόγο. Είχε ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τη οδηγία που εστάλη στις νομαρχιακές επιτροπές να ακολουθούν την κομματική γραμμή στους επίσημους διαδικτυακούς λογαριασμούς της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

