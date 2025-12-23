Ποιους «ανησυχεί» το πιθανό κόμμα Καρυστιανού

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η Μαρία Καρυστιανού είναι ένα πρόσωπο άφθαρτο που μιλάει στο συναίσθημα πολλών ανθρώπων το τελευταίο διάστημα. Η «μητέρα των Τεμπών» έχει συγκινήσει αρκετό κόσμο με το δράμα που ζει από τον Φεβρουάριο του 2023 με το χαμό του παιδιού της. Οι παρεμβάσεις της για δικαιοσύνη φαίνεται πλέον πως θα πάρουν μια πιο πολιτική μορφή. Από εδώ και στο εξής, όμως - και από τη στιγμή που αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα και να συμμετέχει στις εκλογές - θα κρίνεται ως πολιτικός.

Η συγκρότηση ενός κινήματος ή ενός φορέα αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα, καθώς δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε ένα γεγονός, αλλά με προγραμματικές θέσεις να απλώνεται σε ένα ευρύ με πεδίο της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας.

Με τις δηλώσεις που έκανε στην επετειακή έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών, πως το κίνημα βρίσκεται σε φάση οργάνωσης και μια επιτροπή «σοφών», όπως τη χαρακτήρισε, εργάζεται πάνω σε κρίσιμους τομείς, μεταξύ αυτών η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η παιδεία και η υγεία έδειξε πως ανοίγει το βήμα της.

Γνωρίζει πως έχει απέναντί της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που δεν βλέπουν θετικά την ενασχόληση της με την πολιτική. Ενδεχομένως στην επόμενη συνεδρίαση του Συλλόγου, μάλιστα να τεθεί θέμα για το κατά πόσο μπορεί να παραμένει στη θέση της προέδρου.

Οι μετρήσεις των εταιριών έρευνας είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές προκειμένου να ξεκινήσει το νέο εγχείρημα. Δεν έχει γίνει σαφές κατά πόσο η ίδια θα ηγείται ή θα συμμετέχει έχοντας κάποιον κεντρικό ρόλο. Ούτε ποιοι είναι οι βασικοί της συνεργάτες που εργάζονται σε προγραμματικό πεδίο. Το σίγουρο είναι πως τα νούμερα που της δίνουν μια δυνητική ψήφο μεταξύ 25% - 30% αποτελούν το πρώτο καλό μήνυμα προκειμένου η πρωτοβουλία, με τη μορφή κινήματος ενδεχομένως, να λάβει «σάρκα και οστά».

Η ίδια παρουσιάζει μεγάλη δημοτικότητα. Τη συμφέρει να προχωρήσει γρήγορα δημιουργώντας πολύ σύντομα απέναντί της πολιτικούς αντιπάλους ή να περιμένει να πλησιάσουν οι εκλογές; Αυτό είναι ένα υπαρκτό δίλημμα που ενδεχομένως απασχολεί την ίδια και τους συνεργάτες της. Υπάρχουν και φήμες, ωστόσο που δεν αποκλείουν οι κάλπες να στηθούν πιο σύντομα, συνεπώς η καθυστέρηση και η αναμονή ενδεχομένως να μη βοηθούν. Το ζητούμενο είναι να αντέξει τις πιέσεις που θα δεχθεί, καθώς στην αρχή πάντα οτιδήποτε καινούργιο φέρνει έναν ενθουσιασμό. Οι δημοσκόποι επισημαίνουν πως το αποτέλεσμα ενός ερωτήματος που αφορά υποθετικό κόμμα δεν μπορεί να είναι ασφαλές.

Τα στοιχεία που υπάρχουν, πάντως δείχνουν πως η Μαρία Καρυστιανού τέμνει οριζόντια το πολιτικό σκηνικό. Σίγουρα απευθύνεται σε ένα «θυμωμένο» κοινό από τους πολιτικούς και τα κόμματα που έχει περισσότερα αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει πως πλήγμα θα υποστεί – σε περίπτωση που δραστηριοποιηθεί – η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το ίδιο ισχύει έως ένα βαθμό και για την Ελληνική Λύση, καθώς έχει απήχηση και σε πιο δεξιό κοινό.

Σίγουρα και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν θα περάσει απαρατήρητη μια τέτοια πρωτοβουλία γιατί είναι γεγονός πως δυο νέα κόμματα δύσκολα δεν θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Οι δυο τους θα στοχεύσουν σε απογοητευμένους ψηφοφόρους που είτε βρίσκονται στη «γκρίζα ζώνη» των μετρήσεων είτε απέχουν αρκετό καιρό από τα κοινά.

Ανησυχία θα πρέπει να υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία, καθώς το κίνημα που ενδεχομένως συγκροτηθεί με τη συμμετοχή της Μαρίας Καρυστιανού θα συγκινήσει υποστηρικτές της κυβερνητικής παράταξης που έχουν απομακρυνθεί έστω και προσωρινά και ψάχνουν «πολιτική στέγη». Θα κάνει πιο δύσκολο, δηλαδή το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους των εκλογών του 2023.

Και επειδή απογοητευμένος κόσμος υπάρχει σε όλους σχεδόν τους σχηματισμούς η «συγκομιδή» ψήφων δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλού λιγότερο αλλού περισσότερο.

Απέναντί της βρίσκεται πλέον ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος έχει μιλήσει δημοσίως πολλές φορές για τις άκαρπες συνεννοήσεις που είχε κάνει μαζί της για τη δημιουργία νέου φορέα.

Πηγή: skai.gr

