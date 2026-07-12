Γουόλτς: Μετά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η εκεχειρία έχει καταρρεύσει

Αφού ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ιράν για τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε την Κυριακή ότι «όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι», υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν τηρεί» την προκαταρκτική συμφωνία που είχαν επιτύχει οι διαπραγματευτές τον Ιούνιο.

«Ανεξάρτητα από το αν είσαι μέρος μιας σύγκρουσης, δεν μπορείς να αρχίσεις να πυροβολείς προς κάθε κατεύθυνση, να επιτίθεσαι στους γείτονές σου, στην εμπορική ναυσιπλοΐα, σε πολιτικές υποδομές, να τοποθετείς νάρκες σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς και να συμπεριφέρεσαι σαν το ανεύθυνο, γενοκτονικό καθεστώς που πολλοί επί χρόνια κατηγορούν ότι είσαι», δήλωσε ο Γουόλτς σε συνέντευξή του στην εκπομπή "This Week" του ABC News με τη δημοσιογράφο Μάρθα Ράντατζ.

«Ο κόσμος στέκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρώντας ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και ο πρόεδρος έχει πάντοτε ξεκαθαρίσει ότι αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) βασίζεται στην τήρηση των δεσμεύσεων από την άλλη πλευρά», πρόσθεσε. «Το Ιράν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του και όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.»

Οι δηλώσεις έγιναν μετά από νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων, το οποίο ακολούθησε ιρανική επίθεση εναντίον ακόμη ενός εμπορικού πλοίου στο Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), περίπου 140 ιρανικοί στόχοι επλήγησαν σε αυτές τις επιθέσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των στόχων που χτυπήθηκαν τις τελευταίες τρεις νύχτες σε περισσότερους από 300.

Το βράδυ του Σαββάτου, το Ιράν ανακοίνωσε ότι τ Ορμούζ είχε κλείσει, κάτι που θεωρείται προφανής παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχε προηγουμένως υπογραφεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εκείνες παραβίασαν πρώτες τους όρους της εκεχειρίας.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό ναυτικό ανέφερε ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίων επειδή «επιχείρησαν να κινηθούν από μη εγκεκριμένη διαδρομή και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις μας να αλλάξουν πορεία».

«Οι συνέπειες μιας τέτοιας παρέμβασης βαραίνουν τον αμερικανοσιωνιστικό εχθρό και τις χώρες που επέτρεψαν τη χρήση του εδάφους τους ως βάσης για αυτές τις απειλές», ανέφερε η ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Την Κυριακή το πρωί, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι η θαλάσσια οδός ήταν ανοικτή και ότι «η ναυσιπλοΐα διεξάγεται κανονικά». Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση παραμένει ασαφής.

«Πιστεύω ότι το Ιράν εξακολουθεί να θεωρεί πως μπορεί να χρησιμοποιήσει την παγκόσμια οικονομία ως μέσο πίεσης», δήλωσε ο Γουόλτς. «Έχουμε δηλώσει εδώ, στα Ηνωμένα Έθνη, ότι 143 χώρες έχουν σταθεί ενωμένες και έχουν χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Ιράν ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.»

Οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων στο Στενό είχαν προκαλέσει τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Παρασκευή, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν ισχυρίστηκε ιδιωτικά πως οι πυροβολισμοί κατά των πλοίων προήλθαν από «ένα σύστημα που λειτούργησε λανθασμένα, ένα τμήμα του μηχανισμού τους που επιχείρησε να υπονομεύσει τη συμφωνία».

«Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε πού είναι η πειθαρχία;» διερωτήθηκε ο Γουόλτς. «Πρέπει να πιστέψουμε ότι κάποιοι κατώτεροι αξιωματικοί ενήργησαν αυθαίρετα και πυροβόλησαν εναντίον πλοίων, χωρίς να αντιμετωπίσουν καμία συνέπεια από μια αυστηρά ιεραρχική και δικτατορική οργάνωση όπως οι Φρουροί της Επανάστασης;» Κατέληξε λέγοντας: «Δεν το πιστεύω. Δεν νομίζω ότι το πιστεύει ούτε η κυβέρνησή μας. Και στο τέλος της ημέρας, πού είναι η πειθαρχική αντιμετώπιση και η δημόσια συγγνώμη, αν πράγματι συνέβη έτσι; Αυτό ακριβώς ζήτησαν ο πρόεδρος και η ομάδα του.»

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει». «Δεν θέλω πλέον να έχω καμία σχέση μαζί τους. Είναι καθάρματα. Ξέρετε τι σημαίνει "καθάρματα"; Είναι καθάρματα. Είναι άρρωστοι άνθρωποι», είπε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Τουρκία για την ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τους ηγέτες του Ιράν «πολύ έξυπνους» και «πολύ λιγότερο ακραίους» από τους προκατόχους τους.

«Τι άλλαξε;», ρώτησε η Ράντατζ. «Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ίδιου του προέδρου: τους γνώρισε καλύτερα», απάντησε ο Γουόλτς. «Πρόκειται για ένα καθεστώς με το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαπραγματευτεί κανείς.»

Παρ' όλα αυτά, ο Γουόλτς τόνισε ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις.

«Αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι ειδικοί εξακολουθούν να συζητούν για το τι θα γίνει με το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, το πρόγραμμα εμπλουτισμού και τις εγκαταστάσεις που πλήξαμε στην επιχείρηση "Midnight Hammer", παρότι η εκεχειρία έχει καταρρεύσει.» Σε ξεχωριστή συνέντευξη, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Μακόλ επαίνεσε την απόφαση του προέδρου να επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot, ένα προηγμένο σύστημα εντοπισμού και αναχαίτισης πυραύλων και drones, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται.

«Πρέπει να βρούμε δημιουργικούς τρόπους για να διαθέσουμε περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους άμεσα», δήλωσε ο Μακόλ στην εκπομπή "This Week". «Χρειαζόμαστε μια βραχυπρόθεσμη λύση. Η Ουκρανία τα πηγαίνει καλά στον πόλεμο των drones. Εκεί που παραμένει ευάλωτη – και το διαπίστωσα ο ίδιος στο Κίεβο πριν από λίγες νύχτες – είναι οι συνεχείς επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Ο Πούτιν γνωρίζει αυτή την αδυναμία και πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να την αντιμετωπίσει.»

Ο Μακόλ βρέθηκε στην Ουκρανία στα τέλη της εβδομάδας και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, ο Ζελένσκι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι αυτός που εμποδίζει την ειρηνευτική διαδικασία.

«Ο μόνος τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος είναι να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση ώστε ο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μου είπε μόλις χθες ότι είναι έτοιμος για εκεχειρία και για διαπραγματεύσεις. Ο μόνος άνθρωπος που εμποδίζει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία είναι ο κ. Πούτιν.»



Πηγή: skai.gr

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