Σε εγκάρδιο και συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο σαλόνι του προέδρου της Βουλής, η τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων από τον απερχόμενο πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα στο νέο πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, απευθυνόμενος στον κ. Τασούλα, του ευχήθηκε στο νέο του ταξίδι να έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία από αυτή που είχε ως πρόεδρος της Βουλής, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι όλα τα έργα που έχουν ξεκινήσει στη Βουλή «θα ολοκληρωθούν». Όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης, μπορεί «αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν επί των ημερών μου, αλλά ο θεμέλιος λίθος μπήκε στη δική σου Προεδρία», καλώντας τον να τα εγκαινιάσει με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Ο κύριος Κακλαμάνης εξελέγη πρόεδρος της Βουλής επάξια και θεωρώ ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του, συνεργαζόμενος με όλες και όλους αντάξια των απαιτήσεων αυτού του αξιώματος», σημείωσε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.

Οι δηλώσεις των δύο προέδρων κατά τη διάρκεια της τελετής

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε:

«Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τον οποιοδήποτε αυτό που ζω εγώ σήμερα και καμιά φορά ξέρετε, η συγκίνηση αποτρέπει, και είναι και για καλό καμιά φορά, το να μεταφέρεις τα συναισθήματά σου στον προφορικό λόγο.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως που διαδέχομαι στη θέση του προέδρου της Βουλής, έναν παλιό μου φίλο και συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Ένας άνθρωπος που στα έξι χρόνια που προήδρευε σε αυτή τη Βουλή, έβαλε το στίγμα του, το οποίο και εσείς που είσαστε μέσα εδώ το έχετε καταλάβει, αλλά θα φροντίσω να το καταλάβουν και πέραν από εδώ.

Αγαπητέ μου Κώστα, παρότι είναι μια ιδιόμορφη παράδοση-παραλαβή, το καταλαβαίνετε, γιατί ο κύριος Τασούλας έχει παραιτηθεί και από βουλευτής, με έχει ενημερώσει πλήρως όμως, επί δύο ημέρες, το τι παραλαμβάνω, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει η τυπική παράδοση σήμερα.

Κύριε Κωνσταντίνε Τασούλα, θέλω να σου ευχηθώ στο νέο σου ταξίδι να έχεις ακόμα μια μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν που είχες ως πρόεδρος της Βουλής. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά τα ωραία που μου είπες ότι έχουν ξεκινήσει σαν έργα της Βουλής, θα ολοκληρωθούν και να μας κάνεις τη χαρά, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να έρθεις να τα εγκαινιάσεις. Διότι μπορεί να ολοκληρωθούν επί των ημερών μου, αλλά ο θεμέλιος λίθος μπήκε στη δική σου Προεδρία. Προσωπικά, έχω περάσει περίπου 35 χρόνια της ζωής μου μέσα σε αυτό το κτίριο, δηλαδή, έχω περάσει την μισή μου ζωή. Άρα η Βουλή είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Για να μην σας πω, σαν πρώτο σπίτι μου. Ξέρω πάρα πολλούς από εσάς τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, ακόμη και με τα μικρά σας ονόματα. Ξέρω σχεδόν όλους τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ξέρω πολλά από τα παιδιά της Φρουράς της Βουλής. Είναι άλλο πράγμα τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα ενός πρόεδρου και είναι άλλο πράγμα η φροντίδα, να έχει ευχαριστημένους εργαζόμενους μέσα στη Βουλή.

Είναι άλλο πράγμα η φροντίδα, να έχει ευχαριστημένους εργαζόμενους μέσα στη Βουλή, γιατί όπως μου είπε και ο απερχόμενος πρόεδρος, χωρίς τη βοήθεια τη δική σας τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι πέραν από τον τυπικό μου ρόλο, στο πρόσωπό μου, η κάθε μία και ο καθένας από τους εργαζόμενους, ακόμη και για προσωπικά σας θέματα, αν νομίζετε ότι μπορείτε να με εμπιστευτείτε, θα μπορείτε να μου τα λέτε.

Σας ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα αγάπη σας, για την υποδοχή τη σημερινή. Θα κλείσω με τους συναδέλφους μου του προεδρείου, όχι μόνο με τους ομοϊδεάτες μου, αλλά και τους αντιθέτους, με τους περισσότερους των οποίων συνεργάστηκα στο προεδρείο. Και είχαμε μία άριστη συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί και τώρα. Όπως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είχα μία άριστη συνεργασία ως Α' αντιπρόεδρος με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω, γιατί ήταν στενότατος συνεργάτης, και θα εξακολουθήσει να είναι, τον γενικό γραμματέα, τον κύριο Μπαγιώκο και βεβαίως τον "πρύτανη" του Συνταγματικού Δικαίου τον κύριο Μαυριά. Περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές όταν κάναμε τις κρίσεις, αλλά τα βγάλαμε πέρα ασπροπρόσωπα. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για μία ακόμη φορά και ελπίζω ότι όλα θα πάνε μια χαρά.

Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ για όλα».

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε:

«Να είστε καλά. Και πάλι καλορίζικος.

Η παρουσία μου εδώ είναι περισσότερο συναισθηματική και όχι τυπική, γιατί, όπως είπε ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, εδώ και αρκετές μέρες έχω παραιτηθεί και από την ιδιότητα του πρόεδρου της Βουλής και από την ιδιότητα του βουλευτού. Αλλά ο συναισθηματισμός δεν μου επέτρεψε να απουσιάσω από αυτή τη μέρα.

Ήθελα ελάχιστα λόγια να πω, γιατί τα είπε όλα ο κύριος Κακλαμάνης και τώρα εδώ, παρουσία των αντιπροέδρων και μέσα στην Ολομέλεια, μετά το άκουσμα της εντυπωσιακής εκλογής του. Ο κύριος Κακλαμάνης εξελέγη πρόεδρος της Βουλής επάξια και θεωρώ ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του, συνεργαζόμενος με όλες και όλους, αντάξια των απαιτήσεων αυτού του αξιώματος.

Επάξια και αντάξια, λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη και να ξέρετε ότι είμαι βέβαιος, όπως είπατε και στην ομιλία σας, η Βουλή των Ελλήνων δεν θα συνεχίσει να επιτελεί μόνο το ύψιστο καθήκον της, του κοινοβουλευτικού και νομοθετικού έργου, αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει και στον τομέα τον εθνικό, στον τομέα τον πολιτιστικό, στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς.

Κύριε Κακλαμάνη, η επάξια εκλογή σας προμηνύει μια αντάξια θητεία, την οποία και σας εύχομαι ολόψυχα. Να είστε καλά».

Στην τελετή παρευρέθησαν οι αντιπρόεδροι της Βουλής Ιωάννης Πλακιωτάκης, Γεώργιος Γεωργαντάς, Αθανάσιος Μπούρας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Όλγα Γεροβασίλη, Γεώργιος Λαμπρούλης, Βασίλειος Βιλιάρδος, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Βασίλειος Μπαγιώκος, ο διπλωματικός σύμβουλος της Βουλής, πρέσβης Κωνσταντίνος Οικονομίδης, ο πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής, καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής Κωνσταντίνος Μαυριάς, η νομική σύμβουλος του Κράτους στη Βουλή Θωμαΐς Κουρτέση, η πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Βουλή Σπυριδούλα Θωμοπούλου, η δικαστική πληρεξούσιος Α΄ Τάξης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Βουλή Βαλσαμίνα Δημητρακοπούλου, η επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή Ειρήνη Τσεπέρκα, ο φρούραρχος της Βουλής, υποστράτηγος Ιωάννης Λιανουδάκης.

Επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε ευχές για την ανάληψη των καθηκόντων του από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, καθώς και από βουλευτές, μέλη του υπουργικού Συμβουλίου, εργαζόμενους του Κοινοβουλίου και αξιωματικούς της Ασφάλειας της Βουλής

