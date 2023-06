To «όχι» των ομογενών στο Κογκρέσο για τα F-16 που ζητάει η Τουρκία: Αναθεωρητικό δόγμα η «Γαλάζια Πατρίδα» Πολιτική 19:57, 07.06.2023 linkedin

Στην επιστολή των ομογενών γίνεται αναφορά και στον νέο υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος ορκίστηκε να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας του και τη «Γαλάζια Πατρίδα»