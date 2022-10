«Εφαρμόσιμες λύσεις για τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου» θα ζητήσουν οι 27 από την Ε.Ε. Πολιτική 06:33, 04.10.2022 facebook

Από την Πράγα οι ευρωπαίοι ηγέτες θα καλέσουν για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει «εφαρμόσιμες λύσεις για τη μείωση των τιμών», μέσω και του καθορισμού «ανώτατου ορίου των τιμών του φυσικού αερίου».