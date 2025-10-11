Συντονισμός για να «ξεμπλέξει» το καλώδιο

Της Δώρας Αντωνίου

Συντονισμένες κινήσεις από Αθήνα και Λευκωσία γίνονται τις τελευταίες ημέρες, με στόχο να ξεμπλοκάρει το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, έπειτα από το «βραχυκύκλωμα» που αποτυπώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Το πρωί χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωνε από την Αθήνα ότι είναι θέμα λίγων ημερών η δημοσίευση της απόφασης των αρμοδίων αρχών της Κύπρου, με την οποία θα μεταβιβαστεί στον ΑΔΜΗΕ η κυριότητα και διαχείριση του έργου από τον προηγούμενο φορέα, την EuroAsia Interconnector. Χρειάστηκαν τελικά όχι λίγες μέρες, αλλά μόλις λίγες ώρες, καθώς νωρίς το μεσημέρι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας οι δύο αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με τις οποίες μεταβιβάστηκαν στον ΑΔΜΗΕ η Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και η Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση επίλυσης μιας σειράς «τεχνικών ζητημάτων» που έχουν βαρύνει σημαντικά το κλίμα ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία. Στη συνάντηση που είχαν προχθές ο κ. Παπασταύρου με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου, τέθηκαν επί τάπητος όλα αυτά τα ζητήματα. Η Αθήνα και δημοσίως έχει θέσει το θέμα αναγνώρισης από κυπριακής πλευράς της μέχρι τώρα δαπάνης του ΑΔΜΗΕ για το έργο, που έχει φτάσει στα 300 εκατ. ευρώ και της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων εκταμίευσης που έχουν συμφωνηθεί. Έχει, επίσης, θέσει η ελληνική πλευρά το ζήτημα της διγλωσσίας από την πλευρά της Λευκωσίας, όσον αφορά τη βιωσιμότητα του έργου. Από την κυπριακή πλευρά γίνεται αναφορά σε επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί όσον αφορά την προοπτική συνέχισης του έργου, μετά από την καταγεγραμμένη αντίδραση της Τουρκίας.

Το κλίμα που μεταδίδεται στον απόηχο της συνάντησης των δύο υπουργών, είναι ότι έγινε μια βαθιά ειλικρινής συζήτηση και κατατέθηκαν ανοιχτά οι ενστάσεις και οι προβληματισμοί που υπάρχουν, ενώ συμφωνήθηκε ο συντονισμός των ενεργειών για να ξεπεραστούν τα ζητήματα που δημιουργούν την εικόνα black out, όσον αφορά τις προοπτικές και την επιθυμία να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο.

Η μεταβίβαση, χθες, της κυριότητας και διαχείρισης του έργου στον ΑΔΜΗΕ είναι ένα πρώτο δείγμα σε αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική εξέλιξη θεωρείται η κινητικότητα που αναπτύσσει η Κομισιόν εκδηλώνοντας για πρώτη φορά διάθεση για άμεση εμπλοκή, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή του αρμόδιου Επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόγκερσεν. Στο τραπέζι θα μπουν όλα τα ζητήματα που προκαλούν καθυστερήσεις, αλλά και η σημασία που έχει να υπογραμμιστεί η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου (χρηματοδοτείται με 657 εκατ. ευρώ από κοινοτικά κονδύλια) και να εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή στήριξη απέναντι στις αξιώσεις που προβάλλει η Αγκυρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.