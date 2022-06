Νέες προκλητικές δηλώσεις του τουρκικού λιμενικού: Kατηγορεί την Ελλάδα ότι κακομεταχειρίζεται τους πρόσφυγες στο Αιγαίο

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε το τουρκικό λιμενικό για το προσφυγικό κατηγορώντας την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, με ανακοίνωσή του το λιμενικό της Τουρκίας απαντάει στις δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη και κατηγορεί την Ελλάδα ότι κακομεταχειρίζεται τους πρόσφυγες στο Αιγαίο.

Κάνει αναφορά για πάνω από 1.200 push backs από το 2020, γεγονός το οποίο -όπως αναφέρει- κάνει τους πρόσφυγες και μετανάστες να κάνουν ένα πιο επικίνδυνο ταξίδι όπως αυτό προς την Ιταλία με αποτέλεσμα τις τραγωδίες στο Αιγαίο.

Η μακροσκελής όσο και προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού λιμενικού αναφέρει:

«Ως Διοίκηση Τ/Ακτοφυλακής, επιθεωρούμε συνεχώς όλες τις οδούς διέλευσης για να αποτρέψουμε παράτυπους μετανάστες. Ειδικότερα, επιχειρούμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, από θάλασσα, ξηρά και αέρα για να αποτρέψουμε να πεθάνουν παράτυποι μετανάστες που απωθούνται στα Τ/χωρικά ύδατα από την Ελληνική Ακτοφυλακή και αφήνονται στο έλεος της τύχης.

Οι ιστορίες των παράτυπων μεταναστών που διασώθηκαν από την Τ/Ακτοφυλακή σε όλα σχεδόν τα περιστατικά απωθήσεων συνεχίζουν να αποκαλύπτουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη με όλη τους τη σαφήνεια με ποιόν τρόπο η Ελλάδα αγνόησε τις ζωές των μεταναστών και τους απώθησε πίσω στα Τ/χωρικά ύδατα.

Οι ιστορίες των παράτυπων μεταναστών κάνουν όλο τον κόσμο να σκέφτεται ξανά και ξανά για την ανθρωπότητα, ακόμη και να ντρέπεται για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Πολλοί μετανάστες, που ξυλοκοπήθηκαν, τους πέρασαν χειροπέδες, τους πήραν τα τιμαλφή τους, τους πήραν τις μηχανές των σκαφών, τους έκοψαν τους σωλήνες βενζίνης, και ακόμα και τους πέταξαν στη θάλασσα περνώντας χειροπέδες στα χέρια τους, χωρίς να λάβουν υπόψιν τους αν είναι γυναίκες ή παιδιά, επαναφέρονται στη ζωή με τις επιτυχημένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που διοργανώνει η Διοίκησή μας.

Η Διοίκηση της Τ/Ακτοφυλακής, από την έναρξη των περιστατικών απωθήσεων το έτος 2020, έχει διασώσει 33.964 παράτυπους μετανάστες σε 1.295 περιστατικά απωθήσεων που πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τα τελευταία χρόνια, οι παράτυποι μετανάστες έχουν αλλάξει την οδό διέλευσης στη θάλασσα προς την Ιταλία, καθώς είναι εκτεθειμένοι στην πολιτική καταπίεσης και τη στρατηγική απωθήσεων που εφαρμόζουν οι δυνάμεις της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αυτή η διαδρομή κάνει το ήδη επικίνδυνο ταξίδι της μετανάστευσης ακόμη πιο επικίνδυνο.

Μεγαλύτερα θαλάσσια σκάφη φορτώνονται με παράτυπους μετανάστες πολύ πέραν της χωρητικότητάς τους, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για κάθε έναν από τους παράτυπους μετανάστες που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αυτών των επικίνδυνων ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής της Ιταλίας.

Προκειμένου η χώρα μας, η οποία εκπληρώνει όλες τις ευθύνες που επιβάλλονται με τη συμφωνία της 18ης Μαρτίου 2016, να περιορίσει βιώσιμα τις παράτυπες διελεύσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επιτακτική ανάγκη να εκπληρώσει την ίδια συμφωνία και η Ελλάδα. και να σταματήσει να απωθεί τους παράτυπους μετανάστες κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.

Προκειμένου να τερματιστούν οι απωθήσεις με θανάτους και βασανιστήρια, να αποτραπεί η απώλεια ζωής περισσότερων παράτυπων μεταναστών και να τερματιστεί αυτή η δίωξη, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές αρχές, που αγνοούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ενεργήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ωστόσο, αυτό που δεν αναφέρει η συγκεκριμένη ανακοίνωση βέβαια είναι σε ποια καράβια και από που επιβιβάζονται αυτοί οι μετανάστες το ταξίδι των οποίων πολλές φορές ξεκινάει από την Τουρκία.

Είχε προηγηθεί η σαφής απάντηση στην Τουρκία μετά τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις από τον Ερντογάν, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα σώζει μετανάστες.

«Η Τουρκία έχει πάρει τις απαντήσεις της από την Ελλάδα, νηφάλια και τεκμηριωμένα. Απαντούμε με πράξεις που σώζουν ανθρώπινες ζωής. Καλά θα κάνουν να στρέψουν την προσοχή του στα κυκλώματα των λαθροδιακινητών που αδιαφορούν για την αξία της ανθρώπινης ζωής» ανέφερε σήμερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Οικονόμου.

Μάλιστα, ο κ. Οικονόμου συνεχάρη εκ μέρους της κυβέρνησης δημοσίως το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για την επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ανοικτά της Δήλου.

«Για μια ακόμη φορά με παρέμβαση του Λιμενικού Σώματος σώθηκαν ανθρώπινες ζωές που αδίστακτα κυκλώματα διακινητών θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο, χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα. Να σημειώσω ότι ουδείς από το σύνολο των ανθρώπων που διεσώθησαν δεν έφεραν σωσίβιο, ενώ το ιστιοφόρο σκάφος που τους μετέφερε δεν είχε κανένα σωστικό εξοπλισμό.

Η Κυβέρνηση συγχαίρει δημοσίως το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για την αυταπάρνηση που διαρκώς δείχνουν και για τη φύλαξη των συνόρων μας, αλλά και για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στο Αιγαίο. Η επιχείρηση αυτή που πραγματοποίησαν οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος αποτελεί μια ακόμη αποστομωτική απάντηση στους κατά σύστημα συκοφάντες τους, αλλά και σε όσους αβαντάρουν τους συκοφάντες αυτούς.

Εκείνοι που πολύ εύκολα ασκούν απερίσκεπτη και κριτική στο ελληνικό Λιμενικό Σώμα, ας δουν τα πραγματικά περιστατικά και ας στρέψουν την προσοχή τους στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών και όσων τους καλύπτουν. Η Ελλάδα απαντά με πράξεις στην εύκολη και άδικη κριτική που κάποιοι κάνουν με λόγια. Και ένα δράμι πράξης αξίζει όσο τόνοι θεωρίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ανυπόστατες» τις κατηγορίες του προέδρου της Τουρκίας, ενώ αναφορικά με τις πληροφορίες περί πρόθεσης της Τουρκίας να θέσει το θέμα των νησιών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είπε πως «κάθε ανάλογη και αντίστοιχη προσπάθεια της Τουρκίας στο παρελθόν έχει πάρει απάντηση νηφάλια και τεκμηριωμένα με βάση το διεθνές δίκαιο».

Όπως μετέδωσε νωρίτερα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν μιλώντας σε συνέδριο για το προσφυγικό, κατηγόρησε τις ελληνικές αρχές για ληστείες, ξυλοδαρμούς, διώξεις ακόμα και … δολοφονίες προσφύγων.

«Το τελευταίο διάστημα, σχεδόν 30.000 μετανάστες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Το πού βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες παιδιά από τη Συρία που κατέφυγαν στην Ευρώπη, από τους οποίους απήχθησαν και η τύχη τους είναι άγνωστη. Σχεδόν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της δεινής κατάστασης των προσφύγων που διώχθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και δολοφονήθηκαν από τα ελληνικά Σώματα Ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, το βάρος της μετανάστευσης και των προσφύγων, χώρες όπως η δική μας, που είναι γειτονικές με περιοχές κρίσης, προσελκύουν, όχι ανεπτυγμένες κοινωνίες που έχουν δυνατή φωνή», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Απάντηση Μηταράκη σε Σοϊλού: Διασώσαμε πάνω από 100 μετανάστες που ναυάγησαν στις Κυκλάδες

Υπενθυμίζεται πως την δική του απάντηση στις καταγγελίες του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για συστηματικές επαναπροωθήσεις μεταναστών στο Αιγαίο, έδωσε χθες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Σε ανάρτησή του στο twitter σημείωσε ότι «8 μετανάστες αγνοούνται και 104 διασώθηκαν στις Κυκλάδες από ιστιοφόρο που έφυγε από τις τουρκικές ακτές με προορισμό την Ευρώπη. Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά, συνεργαζόμενη με την ΕΕ και την Ελλάδα για την προστασία των ανθρώπινων ζωών και την εξάλειψη των δικτύων διακινητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Δήλωση της ΕΕ του 2016».

