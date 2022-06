«Λάσπη» Ερντογάν στην Ελλάδα: Ληστεύουν, ξυλοκοπούν, δολοφονούν πρόσφυγες

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας, αναμασώντας ψεύδη περί κακοποίησης προσφύγων από τις ελληνικές αρχές.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν μιλώντας σε συνέδριο για το προσφυγικό στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τις ελληνικές αρχές για ληστείες, ξυλοδαρμούς, διώξεις ακόμα και … δολοφονίες προσφύγων.

«Το τελευταίο διάστημα, σχεδόν 30.000 μετανάστες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Το πού βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες παιδιά από τη Συρία που κατέφυγαν στην Ευρώπη, από τους οποίους απήχθησαν και η τύχη τους είναι άγνωστη. Σχεδόν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της δεινής κατάστασης των προσφύγων που διώχθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και δολοφονήθηκαν από τα ελληνικά Σώματα Ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, το βάρος της μετανάστευσης και των προσφύγων, χώρες όπως η δική μας, που είναι γειτονικές με περιοχές κρίσης, προσελκύουν, όχι ανεπτυγμένες κοινωνίες που έχουν δυνατή φωνή», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Δείτε το σχετικό tweet της τουρκικής προεδρίας με τα ψεύδη Ερντογάν για την Ελλάδα:

"We witness the suffering of refugees every day as they are persecuted, robbed, beaten, and even killed by the Greek security forces."