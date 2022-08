Νέες προκλήσεις από Ακάρ: Η Τουρκία έχει δικαίωμα αυτοάμυνας στο Αιγαίο Πολιτική 15:45, 01.08.2022 facebook

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, μιλώντας στο Anadolu ο Ακάρ κατηγορεί την Ελλάδα για επεκτατισμό, θέτει εκ νέου θέμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας των νησιών και δηλώνει πως η Τουρκία έχει δικαιώμα αυτοάμυνας λόγω «στρατιωτικοποίησης των νησιών».