Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ για την υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Νέα πυρά κατά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή την υπόθεση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

«Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για αδιαφανείς αναθέσεις και ύποπτες πρακτικές προς όφελος κομματικών ημετέρων της Νέας Δημοκρατίας στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης σχετικά με κονδύλια σίτισης φοιτητών την περίοδο του lockdown, έρχεται να προστεθεί στο δυσώδες τοπίο αδιαφάνειας», αναφέρει το γραφείο Τύπου του κόμματος και τονίζει:

«Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του TVXS, ενώ με υπουργική απόφαση είχε αποφασιστεί η εκκένωση όλων των ιδρυμάτων και των φοιτητικών εστιών την περίοδο της πανδημίας, εταιρεία με έδρα τη Σκάλα Λακωνίας πληρώθηκε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για γεύματα στη Φοιτητική Εστία Πάτρας. Στα δημοσιεύματα περιγράφεται ο ρόλος στελεχών της ΟΝΝΕΔ και εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «απαιτούνται άμεσα καθαρές απαντήσεις:

Ποιο είναι το πραγματικό ύψος της ζημίας για το Δημόσιο;

Εχουν κινήσει διαδικασίες ελέγχου των παραδοτέων κάθε σύμβασης;

Έχουν διερευνηθεί οι καταγγελίες; Έχουν παραπεμφθεί στον έλεγχο των αρμόδιων αρχών;

Τί απαντά ο βουλευτής στις καταγγελίες;»

«Η παρακμή και τα σκάνδαλα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι η καθημερινότητα της χώρας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.