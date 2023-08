Μπακόλας: Η ΕΕ δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη στην παραβίαση του κράτους δικαίου από την Αλβανία και την κράτηση του Φ.Μπελέρη

«Σχεδόν τρεις μήνες μετά την εκλογή του, ο Φρέντι Μπελέρης εξακολουθεί να κρατείται παράνομα από τις αλβανικές αρχές, οι οποίες τον εμποδίζουν να αναλάβει τη θέση του ως δήμαρχου Χειμάρρας» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο γενικός γραμματέας του ΕΛΚ, Θανάσης Μπακόλας. Υπογραμμίζει ότι «η ΕΕ δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη σε αυτή τη βαθιά παραβίαση του κράτους δικαίου από μια υποψήφια χώρα».

Almost 3 months after being elected, Fredi Beleris continues to be illegally detained by the 🇦🇱 authorities, preventing him from assuming his position as the mayor of Himarra. The EU cannot remain indifferent to this profound violation of the rule of law by a candidate country.