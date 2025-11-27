Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντηθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις 11:00 ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει, μαζί με την Roberta Metsola, στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας

Μητσοτάκης

Με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, στις 11:00 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει, μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο.

Στις 12:45  θα συναντηθεί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Metsola θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Ρομπέρτα Μέτσολα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark