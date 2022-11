Μητσοτάκης στο Bloomberg: Θα γίνουμε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα απαγορεύσει τα παράνομα συστήματα παρακολούθησης

Συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Bloomberg παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου συμμετέχει στην Διεθνή Διάσκεψη για το κλίμα COP27.

Μιλώντας για τα ενεργειακά σχέδια της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, όχι μόνο με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, αλλά και την παροχή φυσικού αερίου στα Βαλκάνια, στην κεντρική Ευρώπη και -γιατί όχι- στην Ουκρανία. Από αυτή την άποψη, ο ρόλος αυτός γίνεται πολύ σημαντικός και για άλλες χώρες».

«Θέλουμε να γίνουμε καθαρός εξαγωγέας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Κεντρική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνδέσεις με την κεντρική Ευρώπη. Μπορούμε όμως να είμαστε και η χώρα διαμετακόμισης, που θα συνδέσει την Ευρώπη με τη βόρεια Αφρική. Συζητάμε με τους Αιγύπτιους. Προχωράμε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, για ένα καλώδιο 3 GW που θα συνδέσει την Αφρική με την Ελλάδα. Και, φυσικά, για να έχει κάποιος ένα καλώδιο 3 GW χρειάζεται 10 GW εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Για την ελληνική οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι «ο λόγος για τον οποίο τα πάμε καλά είναι ότι καταφέραμε να συνδυάσουμε την υψηλή ανάπτυξη με μια μετρημένη δημοσιονομική πολιτική».

«Έχω απορρίψει αιτήματα, για παράδειγμα, για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, η οποία θα επέφερε μεγάλο πλήγμα στον προϋπολογισμό μας χωρίς να οδηγήσει απαραίτητα σε χαμηλές τιμές. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι πρέπει να λαμβάνουμε στοχευμένα μέτρα στήριξης και να εστιάζουμε με ακρίβεια στη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών» σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και σε ερωτήσεις σχετικά με τις παρακολουθήσεις: «Έχω καταστήσει σαφές ότι το πρόσφατο δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα είναι απολύτως ψευδές. Ήμουν πολύ σαφής, αναγνωρίζοντας ότι στην Ευρώπη έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα παράνομα κακόβουλα λογισμικά -δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, το έχουμε δει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες- και χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για την αντιμετώπισή του.

Ελπίζω ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, εντός του επόμενου μήνα, θα απαγορεύσουμε όλα τα παράνομα κακόβουλα λογισμικά που μπορούν να πωληθούν στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να μετατρέψουμε αυτό το πραγματικό πρόβλημα σε ευκαιρία».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου του Bloomberg σχετικά με την επιρροή μια ενδεχόμενης αλλαγής στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό σημείο. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός συνεργάτης των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο σημείο του κόσμου και δεν πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει».

Oλόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού:

