Τη σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών στον τουριστικό κλάδο τον Μάιο, χάρη στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ανέδειξε με ανάρτησή του στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, πρόκειται για «νόμιμες υπερωρίες οι οποίες δηλώνονται κανονικά, πληρώνονται κανονικά και προφανώς καταβάλλονται και οι εργοδοτικές εισφορές», ενώ σχολιάζει με νόημα ότι «εδώ κάτι αλλάζει».

Στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «τα στοιχεία από την εφαρμογή της κάρτας εργασίας τον μήνα Μάιο είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Μόνο στον τομέα του τουρισμού οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 1.000%, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 10 φορές – επαναλαμβάνω 10 φορές. Νόμιμες υπερωρίες οι οποίες δηλώνονται κανονικά, πληρώνονται κανονικά και προφανώς καταβάλλονται και οι εργοδοτικές εισφορές. Εδώ κάτι αλλάζει».

Πηγή: skai.gr

