Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα ο νέος τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1566, που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας σε μία γραμμή.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τον νέο τηλεφωνικό αριθμό.

«Καταργούμε περισσότερες από 100 διαφορετικές γραμμές που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Άρα, από σήμερα για όλα τα θέματα υγείας έχουμε μόνο έναν αριθμό», είπε, σημειώνοντας ότι το 1566 δεν αντικαθιστά το 166, τον αριθμό του ΕΚΑΒ που θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδιο για τα επείγοντα περιστατικά.

Το 1566 εξυπηρετεί όλες τις υπηρεσίες υγείας, δηλαδή ραντεβού στα φαρμακεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα υψηλού κόστους, πληροφορίες για φαρμακεία, ερωτήσεις και παράπονα.

«Όλη η υγεία σε έναν αριθμό που βελτιώνει στην πράξη την εξυπηρέτηση και την καθημερινότητα των πολιτών. Εδώ κάτι αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το 166. Για όλα τα επείγοντα περιστατικά εξακολουθείτε να καλείτε το 166, τον αριθμό δηλαδή του ΕΚΑΒ», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, μέσω του 1566 οι πολίτες αποκτούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συντονισμού, πληροφόρησης και εξυπηρέτησης για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητος του Υπουργείου Υγείας και των Φορέων που εποπτεύει.

Σε πρώτο στάδιο, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής θα παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού σε όλες τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, τους προσωπικούς ιατρούς, καθώς και τις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2025 η υπηρεσία θα επεκταθεί και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Επιπλέον, το «1566» θα προσφέρει ενημέρωση για προγράμματα πρόληψης και δημόσιας υγείας, όπως εμβολιασμούς και προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας φροντίδας, η τηλεφωνική γραμμή θα παρέχει πληροφορίες για εφημερίες νοσοκομείων, φαρμακείων, μεταφορές ασθενών κτλ. Σχετικά με τα φαρμακεία, θα προσφέρεται πληροφόρηση για παράδοση/παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.), δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης φαρμάκων και ραντεβού σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Σε επόμενη φάση, θα παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), και Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

