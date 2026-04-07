«Η διαχείριση των απορρήτων δαπανών διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, υπό αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες, τηρούμενων -απαρέγκλιτα- όλων των προβλεπόμενων σταδίων έγκρισης, διάθεσης και ελέγχου και διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την προσήκουσα χρήση των σχετικών κονδυλίων, χωρίς να έχει διαπιστωθεί, έως σήμερα, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κάποια απόκλιση από τις νόμιμες διαδικασίες», αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το έγγραφο που υπογράφεται από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, φέρει ημερομηνία 31 Μαρτίου 2026 και διαβιβάστηκε σε απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος για τη «διερεύνηση πιθανής σχέσης απορρήτων δαπανών με συμβάσεις τεχνολογιών παρακολούθησης».

Ο βουλευτής ανέφερε στην ερώτησή του ότι «κατά τη διετία 2020-2021 καταγράφεται σημαντική αύξηση των απόρρητων δαπανών προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού. Η περίοδος αυτή συμπίπτει χρονικά με την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης που απασχόλησαν τη δημόσια σφαίρα και αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης».

Ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί:

-αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της αύξησης των απόρρητων δαπανών και συμβάσεων σχετικών με τεχνολογίες παρακολούθησης

-Πώς διασφαλίζεται ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν χρησιμοποιούνται για παράνομες δραστηριότητες

-Αν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης και ανεξάρτητος έλεγχος των σχετικών δαπανών

«Ως προς τις αιτιάσεις περί ενδεχόμενης σύνδεσης των εν λόγω δαπανών με συμβάσεις τεχνολογιών παρακολούθησης, τονίζεται ότι, βάσει των τηρούμενων δεδομένων και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, δεν υφίστανται στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται τέτοιου είδους συσχέτιση», απαντά ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και προσθέτει ότι «για τη διαμόρφωση των σχετικών πιστώσεων, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τα έτη 2020 - 2021, σε σύγκριση με το έτος 2019, δεν προκύπτει αύξηση αυτών».

Πηγή: skai.gr

