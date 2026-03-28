Κοντογεώργης: Αν επιδεινωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα υπάρξει ευρωπαϊκή λύση

Για το κλίμα αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, κλήθηκε να τοποθετηθεί ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κινείται με «συντηρητική και προσεκτική στρατηγική» μέχρι να ξεκαθαρίσει η διεθνής κατάσταση.

Ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι «η κατάσταση είναι δυναμική και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τέλος», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα σταδιακά, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε πιθανή επιδείνωση. Όπως είπε, «υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις και προσπαθούμε να αφομοιώσουμε την επίδρασή τους», ενώ από την 1η Απριλίου θα τεθούν σε ισχύ νέες παρεμβάσεις στα καύσιμα.

Αναφερόμενος στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει ομοφωνία για δημοσιονομική χαλάρωση», καθώς όλες οι χώρες κινούνται επιφυλακτικά λόγω πληθωριστικών πιέσεων και αβεβαιότητας. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «αν υπάρξει επιδείνωση, θα υπάρξουν ευρωπαϊκές λύσεις και ισχυρά εργαλεία».

Για τα σενάρια σχετικά με την πορεία του πολέμου, ο κ. Κοντογεώργης είπε ότι «σε έναν πόλεμο δεν υπάρχουν καλά σενάρια. Υπάρχουν κακά και λιγότερο κακά». Τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στον έλεγχο στις τιμές των μεταφορικών ώστε να αποφευχθεί «δευτερογενές κύμα πληθωρισμού», και στη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.

Σχετικά με τον τουρισμό, ανέφερε ότι «δεν έχουμε δει κάτι ανησυχητικό», με εξαίρεση την αγορά του Ισραήλ, όπου παρατηρείται κάμψη λόγω του πολέμου. Ωστόσο, σημείωσε ότι «αύριο μπορεί να έχουμε μια άλλη κατάσταση».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τόνισε ότι «θα ήταν τουλάχιστον παράτολμο και ανεύθυνο να σκεφτεί κάποιος εκλογές σε αυτή τη συγκυρία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «οι κυβερνήσεις εκλέγονται για τέσσερα χρόνια για να αντιμετωπίζουν και κρίσεις». Υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένας δημοσιονομικός λόγος που να δικαιολογεί επίσπευση.

Τέλος, σχολιάζοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ ανέφερε πως «στα συνέδρια λέγονται πολλά» σημειώνοντας ότι μεγαλύτερη σημασία έχουν «οι προτάσεις και ο απολογισμός κάθε κόμματος», καταλήγοντας ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης δεν κατέθεσε συνολική πρόταση.

Πηγή: skai.gr

