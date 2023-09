Κωνσταντοπούλου στον ΣΚΑΪ: Επίθεση με μαφιόζικους τρόπους στην Αχτσιόγλου - Επιλογή του Τσίπρα ο Κασσελάκης Πολιτική 09:13, 23.09.2023 linkedin

«Εκείνο που έχει μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ είναι το κατακάθι ενός πολιτικού τζόγου, πολιτικού τυχοδιωκτισμού του κ. Τσίπρα και του περιβάλλοντός του που τώρα, με έναν επιδεικτικό τρόπο μέσω Κασσελάκη», τόνισε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας