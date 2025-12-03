Της Δέσποινας Βλεπάκη

Κίνηση υπήρχε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό αφού πρωτοκλασάτα στελέχη της πράσινης παράταξης και βουλευτές του κόμματος έδωσαν το παρών. Στα πηγαδάκια συζητήθηκε το τετ α τετ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το όραμα του για μια Αθήνα με ποιοτική καθημερινότητα για τον πολίτη, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση και χαρακτήρισε ψευτοδίλημμα το σταθερότητα ή χάος.

Ανδρουλάκης: Εγγυόμαστε ελπίδα με λύσεις - Όραμα μας μια Αθήνα με ποιοτική καθημερινότητα για τον πολίτη

«Ο διχασμός φαίνεται στο ψευτοδίλημμα: ‘’σταθερότητα’’ ή ‘’χάος’’ ; Δεν ‘’καίγεται’’ ο λαός μας να του δώσει τρίτη ευκαιρία, ενώ του έχει δώσει ήδη δύο, που είχαν ως αποτέλεσμα τις ανισότητες, το αυξημένο κόστος ζωής, τις αυξήσεις των ενοικίων, την κατάρρευση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Γιατί, λοιπόν, να δοθεί τρίτη ευκαιρία σε μια κυβέρνηση που, αντί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, την κάνει χειρότερη; Αναξιοκρατία, διαφθορά, ατιμωρησία, ακρίβεια παντού. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το δίλημμα λοιπόν για τον πολίτη δεν είναι ‘’Μητσοτάκης ή χάος’’. Το δίλημμα για τον πολίτη είναι: απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το μείζον ζήτημα των υποδομών, αλλά και των άμεσων παρεμβάσεων που μπορούν να δώσουν ανάσα στις γειτονιές της Αθήνας, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα όριά τους εξαιτίας του κυκλοφοριακού, καθώς και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης τέθηκαν στην πρώτη θεματική συζήτηση, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το κυκλοφορικό, που διοργάνωσαν το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) του ΤΕΕ.

Δούκας: Γενναία ενίσχυση των ΜΜΜ και επανασχεδιασμός ενιαία του συγκοινωνιακού έργου

«Χρειάζεται να αναζητήσουμε λύσεις για τον μετακινούμενο και όχι για το κυκλοφοριακό», τόνισε με τη σειρά του ο δήμαρχος Αθηναίων που σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

«Αφετηρία ενός τέτοιου σχεδιασμού είναι η γενναία ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ο επανασχεδιασμός, ενιαία του συγκοινωνιακού έργου. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό απαιτεί χρόνο. Όμως όσο αργούμε να κάνουμε αυτή την επιλογή, τόσο τα αδιέξοδα πληθαίνουν», επισήμανε ο Χάρης Δούκας.

Αποστολάκη: Στην επερώτηση μας τη Δευτέρα για το κυκλοφοριακό θα παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη μας παρέμβαση

Στη συζήτηση της Δευτέρας στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την επερώτηση του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη.

Η βουλευτής επέμεινε στην ανάγκη στήριξης των δημόσιων συγκοινωνιών, την επέκταση του Μετρό και της λεωφόρου Κύμης για να ενισχυθεί η συνδεσιμότητα του βόρειου τμήματος του λεκανοπεδίου με τους βασικούς οδικούς άξονες.

Γιαννακοπούλου: Το κυκλοφοριακό είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης

Τα ζητήματα της Δυτικής Αθήνας ανέδειξε με τη σειρά της και η Νάντια Γιαννακοπούλου:

«H επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό προς το Ίλιον αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις και το έργο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ωρίμανσης των μελετών και της εξασφάλισης χρηματοδότησης, χωρίς να έχει ξεκινήσει η κατασκευή. Προώθηση της επέκτασης γραμμής μετρό προς Χαϊδάρι. Σύνδεση των δυτικών δήμων με τον κορμό του δικτύου, ώστε να σταματήσει η συγκοινωνιακή απομόνωση» υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τις προτεραιότητες του μετρό στα δυτικά προάστια.

Χριστοδουλάκης: Αγωνιζόμαστε για την ποιότητα ζωής των κατοίκων

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, παρουσίασε την οδική ασφάλεια και τις οδικές διασυνδέσεις ως τα μείζονα προβλήματα της περιοχής που τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί ραγδαία.

Χρηστίδης: Όχι άλλες χαμένες ώρες στον δρόμο

«Όταν μια πόλη δεν κινείται, δεν μένει ακίνητη μόνο η κυκλοφορία. Μένουν ακίνητες οι ζωές των ανθρώπων. Κι αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε» επισήμανε προλογικά ο Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Νικολαΐδης: To κυκλοφοριακό βαθιά πολιτικό πρόβλημα

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως για το κόμμα το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα «βαθιά πολιτικό πρόβλημα, καθώς αγγίζει τις ζωές των πολλών». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αδυναμία της κυβέρνησης εδώ και μία επταετία να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει βασικά έργα, με στόχο την επίλυση του προβλήματος.

Οι διευκρινίσεις του Πέτρου Παππά για τα καλά λόγια για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ η θετική αναφορά του Πέτρου Παππά για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πάντως με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φρόντισε να διευκρινίσει ότι κατά την διάρκεια της παρουσίας του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάρρευση του συστήματος υγείας.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: Του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση», σημείωσε ο Πέτρος Παππάς.

Είχαν προηγηθεί οι θετικές αναφορές του κ. Παππά που δημοσιοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εγώ δεν θα πω ότι δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση, στα μέτρα της στρατηγικής που είχε και των πόρων που διεκδίκησε ή που είχε κάνατε κύριε υπουργέ και έκανε η κυβέρνηση αυτή ότι μπορούσε. Εγώ σας λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πέτρος Παππάς επικοινώνησε με συνομιλητές του Νίκου Ανδρουλάκη και εξήγησε ότι στην τοποθέτηση του κατακεραύνωσε την πολιτική της ΝΔ προς του ΕΣΥ και ότι η θετική αναφορά για την εργατικότητα του υπουργού Υγείας που ο ίδιος φρόντισε να αναπαραγάγει δεν ήταν ενδεικτική της παρουσίας του στην συγκεκριμένη ημερίδα. Κάπως έτσι αποφάσισε να βγάλει το διευκρινιστικό tweet.

Να αμβλύνουν τις εντυπώσεις περί πιθανού φλερτ με τη ΝΔ επιχειρούν και στη Χαριλάου Τρικούπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία.

«Συνεργασίες, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να κυβερνήσουμε.

-Μα τον μαλώσατε τον κύριο Παππά;

Δεν μαλώσαμε κανέναν, δεν μαλώσαμε κανέναν... Έχουμε δει πολύ πιο μεγάλες ανατροπές από αυτήν που διεκδικούμε. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός ιδεολογικός αντίπαλος της ΝΔ», σημείωσε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

Οι φιλοφρονήσεις του κ. Παππά πάντως προκάλεσαν και τα δηλητηριώδη σχόλια πρώην συντρόφων του στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως το tweet του Κώστα Μπάρκα που δείχνει τον Πέτρο Παππά χωρίς να τον κατονομάζει: «Σφουγγοκωλάριος του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: skai.gr

