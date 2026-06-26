Τη σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων, καθώς και την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της ασφάλειας, των λιμενικών υποδομών και της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στο νησί, όπου πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο, στο Λιμενικό Ταμείο και στα ναυπηγεία της ONEX, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Κατά τις συσκέψεις τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της Σύρου. Ειδικότερα, συζητήθηκαν η πορεία του Master Plan του λιμένα της Ερμούπολης και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου Σύρου, ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης.

«Η Σύρος και η Ερμούπολη είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, με ένα ενεργό, σημαντικό λιμάνι, με τουρισμό, ακτοπλοΐα και εμπορική κίνηση, άρα, απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας. Είναι ένας τόπος ανάπτυξης, ένα νησί πανέμορφο, που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια, ως προς τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες», δήλωσε ο υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών και όλων όσοι βρίσκονται στα λιμάνια. «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι, πάνω από όλα, η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων, για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι», τόνισε.

Στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στα ναυπηγεία της ONEX, ο υπουργός επισήμανε ότι η εγκατάσταση απασχολεί περισσότερους από 450 Έλληνες εργαζόμενους, προσελκύει όλο και περισσότερα πλοία και ενισχύει τη γαλάζια οικονομία, δίνοντας σημαντική αναπτυξιακή πνοή στο νησί.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί, ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε και με τον Μητροπολίτη Σύρου, Δωρόθεο Β'.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, Ιωάννης Βουτσινός, εκπρόσωποι της περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων και θεσμικοί φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.