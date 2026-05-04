«Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία, είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων», ανέφερε στο ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός προειδοποίησε ότι με την πρόταση αυτή «πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν το κόστος και θα κλείσουν, ενώ άλλες θα αυξήσουν το εργασιακό κόστος το οποίο θα μετακυληθεί στον καταναλωτή».

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων έχουν μέχρι 10 εργαζόμενους.

Αναφερόμενη στην πρωτοβουλία «Rebrain Greece», που έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας, η υπουργός έκανε γνωστό ότι ο επόμενος σταθμός θα είναι το Λονδίνο.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στη βρετανική πρωτεύουσα στις 9 Μαΐου και θα λάβουν μέρος 35 μεγάλοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η υπουργός ανέφερε ότι στην προηγουμένη παρόμοια εκδήλωση, που έγινε στη βρετανική πρωτεύουσα, είχαν λάβει μέρος 1.600 Έλληνες.

Επίσης, η κ. Κεραμέως έκανε γνωστό ότι τα χρόνια της κρίσης έφυγαν 730.000 εργαζόμενοι και έχουν επιστρέψει 473.000, δηλαδή ποσοστό 64%. Δήλωσε επίσης ότι πλέον το ισοζύγιο όσων Ελλήνων φεύγουν στο εξωτερικό και όσων επιστρέφουν, είναι θετικό κατά 20.000 περισσότερες επιστροφές απ’ ότι οι αναχωρήσεις.

Αναφερόμενη στην κάρτα εργασίας, η υπουργός έκανε γνωστό ότι πέρυσι δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες, τονίζοντας πως έχει συμβάλει στην αύξηση των αποδοχών και στην αποκάλυψη της αδήλωτης εργασίας.



Πηγή: skai.gr

