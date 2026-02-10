Κακλαμάνης: «Να ανακαλύψουμε την πορεία των ελληνικών γραμμάτων ως ζωντανή υπόσχεση για το μέλλον»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εγκαινιάστηκε στον Περιστύλιο του Μεγάρου της Βουλής η έκθεση «'Αλφα Βήτα: Τα Ελληνικά Γράμματα στη Δύση», με επίκεντρο την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, απόφαση της UNESCO.

Η έκθεση αναδεικνύει τη διαχρονική επίδραση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσω της πνευματικής σύμπραξης Βυζαντινών λογίων και Ιταλών ουμανιστών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Ιταλία του 14ου αιώνα, όπου η διδασκαλία των ελληνικών, οι ουμανιστικές σχολές και η τυπογραφική επανάσταση, με κορυφαίο το τυπογραφείο του 'Αλδου Μανούτιου στη Βενετία, συνέβαλαν στη διάδοση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στην Ευρώπη.

Την έκθεση με τίτλο «'Αλφα Βήτα: Τα Ελληνικά Γράμματα στη Δύση: Βυζάντιο - Ιταλία - Ευρώπη, Graeca sunt, tamen leguntur» εγκαινίασε στο Περιστύλιο του Μεγάρου της Βουλής, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Η έκθεση αναδεικνύει τη διαχρονική πορεία, τη διάδοση και τη βαθιά επίδραση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και πραγματοποιείται με επίκεντρο την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτή ορίστηκε με απόφαση της 43ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, υποστηρίζεται από την πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος της Βουλής, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στον βαθύ πόθο της Δύσης να προσεγγίσει τα αρχαιοελληνικά κείμενα και να διεισδύσει στο πνευματικό τους βάθος, έναν πόθο που καρποφόρησε τις επόμενες δεκαετίες μέσα από τη γόνιμη «πνευματική σύμπραξη Βυζαντινών λογίων και Ιταλών ουμανιστών». Όπως σημείωσε, η έκθεση αφηγείται αυτό το μακρύ «πνευματικό και πολιτιστικό ταξίδι της ελληνικής γλώσσας από την Ανατολή προς τη Δύση», καταδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της στη διαμόρφωση της νεότερης ευρωπαϊκής σκέψης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην Ιταλία, όπου από τα τέλη του 14ου αιώνα η διδασκαλία των ελληνικών, η ανάπτυξη των ουμανιστικών σχολών και η επανάσταση της τυπογραφίας, με κορυφαίο παράδειγμα το τυπογραφείο του 'Αλδου Μανούτιου στη Βενετία, συνέβαλαν στη μαζική διάδοση των έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και στη θεμελίωση των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι η έκθεση δεν περιορίζεται στη λόγια παράδοση, αλλά «αναδεικνύει και τη ζωντανή ελληνική γλώσσα της εποχής: την καθομιλουμένη των εμπόρων, των ναυτικών, των διπλωματών και των περιηγητών· μια γλώσσα που καταγράφεται σε πολύγλωσσα λεξικά και εγχειρίδια, αποδεικνύοντας τη συνέχεια, την προσαρμοστικότητα και τη ζωτικότητά της μέσα στους αιώνες».

Υπογράμμισε ακόμη, τον θεσμικό ρόλο της Βουλής των Ελλήνων και της Βιβλιοθήκης της, στην ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς ως «ζωντανού στοιχείου της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτισμικής ταυτότητας», επισημαίνοντας ότι η ελληνική γλώσσα παραμένει μέχρι σήμερα πηγή επιστημονικών όρων και νεολογισμών.

Ο πρόεδρος της Βουλής, επισήμανε ως βασικούς άξονες μιας εθνικής γλωσσικής πολιτικής με διεθνή προσανατολισμό, «τη δημιουργία και υποστήριξη εδρών ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, την ενίσχυση προγραμμάτων ελληνομάθειας για τη διασπορά και την ψηφιακή τεκμηρίωση της γλωσσικής μας κληρονομιάς».

Ο Ν. Κακλαμάνης κατέληξε συγχαίροντας όλα τα στελέχη της γενικής διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής, για τη συμβολή τους στη διοργάνωση της έκθεσης, και κάλεσε το κοινό να περιηγηθεί σε αυτήν, «ανακαλύπτοντας την πορεία των ελληνικών γραμμάτων, όχι μόνο ως ιστορία του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή υπόσχεση για το μέλλον».

Στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής.

