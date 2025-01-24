«Σύμβολο ευφυΐας, αγωνιστικότητας και ήθους»: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Μίμη Δομάζο

Τη μεγάλη προσωπικότητα και αξία του Μίμη Δομάζου, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας πανελλήνια θλίψη, εξαίρει ο πολιτικός κόσμος της χώρας.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θρύλου του ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζου έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Μαζί με το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους όλων των ομάδων, αποχαιρετώ και εγώ τον «στρατηγό» Μίμη Δομάζο. Τον ποδοσφαιριστή που, ξεκινώντας από τις αλάνες των Αμπελοκήπων, έμελλε να αποθεωθεί στο Wembley και να καταγραφεί στην αθλητική Ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

Η εμβέλειά του ξεπέρασε τις οπαδικές περιχαρακώσεις, τιμώντας τις φανέλες με το τριφύλλι και το εθνόσημο. Ενώ και μετά τη θητεία του στα γήπεδα παρέμεινε σε αυτά, εμπνέοντας νεαρούς αθλητές. Ο Μίμης Δομάζος υπήρξε σύμβολο της ευφυίας, της αγωνιστικότητας και του ήθους στο ποδόσφαιρο. Και έτσι θα μείνει για πάντα.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη σύζυγο και τις κόρες του», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Νικήτας Κακλαμάνης

«Από σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός της χώρας μας είναι πιο φτωχό. Ο «Στρατηγός», ο θρυλικός Μίμης Δομάζος δεν είναι πια ανάμεσα μας» τονίζει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.



»Αξίζει κάθε τιμή, σε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές που ανέδειξε η Ελλάδα και η Αθήνα. Γιατί ο Μίμης Δομάζος ήταν μία αθλητική αξία κοινά αποδεκτή ανεξάρτητα οπαδικών προτιμήσεων.



»Τον αποχαιρετώ ως φίλος του και εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στη μεγάλη οικογένεια του Παναθηναϊκού».

Σωκράτης Φάμελλος

«Με θλίψη αποχαιρετούμε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο «Στρατηγός» του Παναθηναϊκού, Μίμης Δομάζος, χάρισε στον ελληνικό φίλαθλο κόσμο αξέχαστες στιγμές, τόσο με τη γαλανόλευκη φανέλα, όσο και με τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκε» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.



«Το αποτύπωμά του θα μείνει ανεξίτηλο. Τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και θα αποτελεί παράδειγμα για τις επόμενες γενιές αθλητών. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στο X.

Με θλίψη αποχαιρετούμε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.



Ο «Στρατηγός» του Παναθηναϊκού, Μίμης Δομάζος, χάρισε στον ελληνικό φίλαθλο κόσμο αξέχαστες στιγμές, τόσο με τη γαλανόλευκη φανέλα, όσο και με τους συλλόγους στους οποίους… pic.twitter.com/AlyhG8Fs8r — Socratis Famellos (@SFamellos) January 24, 2025

Νίκος Ανδρουλάκης

«Ήταν ο μόνος "στρατηγός" που τα γαλόνια τα απένειμε ο ίδιος ο λαός, οι Έλληνες φίλαθλοι. Ο Μίμης Δομάζος δεν είναι πια μαζί μας. Ο θρυλικός αρχηγός του Παναθηναϊκού που τίμησε τη φανέλα με το εθνόσημο, ανήκει από σήμερα στο πάνθεον των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους οικείους του και στον παντοτινό σύλλογό του» σημειώνει σε ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ήταν ο μόνος "στρατηγός" που τα γαλόνια τα απένειμε ο ίδιος ο λαός, οι Έλληνες φίλαθλοι. Ο Μίμης Δομάζος δεν είναι πια μαζί μας. Ο θρυλικός αρχηγός του Παναθηναϊκού που τίμησε τη φανέλα με το εθνόσημο, ανήκει από σήμερα στο πάνθεον των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκφράζω… pic.twitter.com/Ukg33gg9NA — Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 24, 2025

Δημήτρης Κουτσούμπας

«Αποχαιρετούμε τον Μίμη Δομάζο, τον "Στρατηγό" των ελληνικών γηπέδων, όπως τον αποκαλούσαν για τα ηγετικά του προσόντα και το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Απ' τις αλάνες των Αμπελοκήπων, στον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ομάδα, ο Μίμης Δομάζος έγραψε τη δική του μοναδική ιστορία στο ποδόσφαιρο, τότε που αυτό παιζόταν "για ένα κοστούμι και μια πορτοκαλάδα" όπως έλεγε ο ίδιος» αναφέρει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

«Θα τον θυμόμαστε και για τις συγκινητικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, πριν δύο χρόνια, στη συναυλία-αφιέρωμα του ΚΚΕ στον Σταύρο Ξαρχάκο, όπου έδωσε το "παρών". Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του», προσθέτει ο κ. Κουτσούμπας.

Χάρης Δούκας

Τη λύπη του για την απώλεια του Μίμη Δομάζου εξέφρασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ειδικότερα, ο κ. Δούκας έγραψε στην ανάρτησή του:

«Ο "Στρατηγός" δεν είναι πια μαζί μας. Αποχαιρετούμε τον Μίμη Δομάζο, έναν μύθο του Ελληνικού ποδοσφαίρου, έναν αθλητή που κόσμησε με την παρουσία του τα γήπεδα για 20 χρόνια. Ρεκόρ συμμετοχών στην Α' Εθνική, ρεκόρ τίτλων για Έλληνα ποδοσφαιριστή, αρχηγός του Παναθηναϊκού για 15 χρόνια, αρχηγός και στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 και δύο φορές υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα, είναι μόνο λίγα από τα πολλά επιτεύγματα του Μίμη Δομάζου, ενός ποδοσφαιριστή που προσέφερε αμέτρητες στιγμές χαράς και ποδοσφαιρικής μαγείας στους φιλάθλους. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.