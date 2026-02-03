Ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, ξεκινά από τα Ιωάννινα.

Με θέμα: «Κοινωνικό κράτος για όλους - Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», το προσυνέδριο των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Du Lac με ώρα έναρξης τις 17:30 και με τη συμμετοχή των βουλευτών της Περιφέρειας Ηπείρου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Το προσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος με θεματική ενότητα «Παιδεία - Υγεία - Εργασία - Κοινωνική Συνοχή», θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

