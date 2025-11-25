Ένας λάθος στη σελίδα 212 του βιβλίου «Ιθάκη», του Αλέξη Τσίπρα ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας πως δεν αμφισβητεί πλέον για ποιος είναι ο συγγραφέας.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κ. Τσίπρα για κάτι. Ήμουν από αυτούς που είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει σκιώδης συγγραφέας του βιβλίου αυτού. Βλέπω τη σελίδα 212 και την αναφορά στη "Ρίγα της Εσθονίας", που δεν υπάρχει. Είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη εξωτερικού. Κατάλαβα από τις γνώσεις της γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφές είναι ο κ. Τσίπρας» είπε στο ΟΡΕΝ ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διάβασε και το σχετικό απόσπασμα: «Λέει ότι το άτυπο Eurogroup στη Ρίγα της Εσθονίας, λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Απριλίου, ήταν σημείο καμπής». «Αυτό απλά για να μην αμφισβητούμε τον πραγματικό συγγραφέα», είπε.

Και οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ εντόπισαν επίσης το λάθος στην «Ιθάκη» και το ανέδειξαν στην εκπομπή:

Σημειώνεται πως η Ρίγα είναι πρωτεύουσα της Λετονίας.





