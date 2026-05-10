Γρηγόρης Δημητριάδης: «Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την κυβέρνηση»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου, Γρηγόρης Δημητριάδης, σπάει τη σιωπή του μετά από χρόνια και δίνει απαντήσεις σε αναπάντητα μέχρι σήμερα ερωτήματα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Realnews, ο κ. Δημητριάδης, μιλάει για όλα. Για τις υποκλοπές, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη Νέα Δημοκρατία και τη διαπλοκή.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού δηλώνει σημειώνει ότι θα είναι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα κατέβει ως υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Δηλώνει πως ανέλαβε πλήρως την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, με βασικό στόχο να προστατεύσει την κυβέρνηση, την παράταξη, τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και, κατ' επέκταση την ίδια την πατρίδα. Και συμπληρώνει πως η στάση του αυτή είχε σαφές πολιτικό κόστος, το οποίο αποδέχθηκε συνειδητά, απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες περί προσωπικής εμπλοκής σε παράνομες πρακτικές.

Υπόθεση υποκλοπών

«Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω», σημείωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης σχετικά με το θέμα των υποκλοπών.

Σχετικά με την εξαγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι και πρωτοετής φοιτητής Νομικής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις - διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μονομελούς. Το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο».

«Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι μονίμως θυμωμένος και γενικώς φαίνεται ότι τρέφεται από μια τοξικότητα, την οποία, ειλικρινά, από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από

κλειστές πόρτες», πρόσθεσε.

Για τις επιθέσεις που έχει δεχθεί

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούομαι με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας», τόνισε στη συνέχεια ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου.

«Δεν νομίζω ότι πολλοί έχουν δεχθεί την επίθεση που έχουμε δεχθεί εγώ και η οικογένειά μου τα τελευταία χρόνια. Την πικρία στην πολιτική την παίρνεις στο μαξιλάρι σου. Δεν την αφήνεις ποτέ να σε καθοδηγεί. Δεν βάζεις ποτέ το «εγώ» πάνω από το 'εμείς'. Το 'εμείς' είναι η πατρίδα και στη δική μου περίπτωση είναι και η παράταξη που υπηρετώ από μικρό παιδί. Επομένως, δεν υπάρχει χώρος για πικρία», πρόσθεσε.

«Ο παππούς μου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έλεγε πως αν θες να πολιτευτείς πρέπει να έχεις γερό στομάχι. Ε, εγώ έχω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αρχιερέας της δολοφονίας χαρακτήρων ο Τσίπρας

«Είναι αλήθεια ότι το κλίμα είναι ιδιαιτέρως τοξικό και μας θυμίζει άλλες εποχές. Δεν μπορώ να καταλάβω, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με ποιον τρόπο οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα συνυπάρξουν με τη σημερινή κυβέρνηση, αν απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό με ανησυχεί βαθιά», δήλωσε ο κ. Δημητριάδης.

«Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την εποχή του 'μνημόνιο-αντιμνημόνιο'. Με αρχιερέα της τοξικότητας και της δολοφονίας χαρακτήρων τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τον ακολουθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τοξικότητα, δηλαδή, στο τετράγωνο», σημείωσε.

Είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα

«Υπηρετώ την παράταξη από μικρό παιδί. Η Ν.Δ. είναι η μεγάλη μου οικογένεια. Πάντοτε επιδιώκω να είμαι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Επειδή όμως κάποιοι καλλιεργούν κακεντρεχείς φήμες ότι επιδιώκω να δημιουργήσω πρόβλημα, πραγματικά αυτό είναι ντροπή», επισημαίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

«Από το 2022, που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Άλλωστε, δεν είναι στον κώδικά μου να δημιουργώ προβλήματα στην ομάδα, που έχουμε δώσει τόσους κοινούς αγώνες, πολλώ δε μάλλον στην οικογένειά μου», σημειώνει.

Για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις εκλογές

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να κατέβει ως υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο κ Δημητριάδης σημειώνει ότι δεν θα πράξει κάτι τέτοιο.

«Όχι. Άσχετα αν αυτονόητα και θα στηρίξω και θα ψηφίσω τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Θα συνεχίσω όμως να υπηρετώ το κόμμα μου με την ιδιότητα του εθελοντή. Ξέρετε, οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές και δεν τις εκχωρώ σε κανέναν. Εγώ τους φίλους μου τους στηρίζω πάντα», επισημαίνει.

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Για το επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και για το αν θα ήθελε να δώσουν το παρών οι πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, ο κ. Δημητριάδης σημειώνει ότι «πάντοτε απαιτείται πανστρατιά».

«Δεν περισσεύει κανείς, πολύ περισσότερο οι πρώην αρχηγοί. Θέλω να κάνω ειδική μνεία στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε προσωπικό επίπεδο με τίμησε με τη φιλία του και για εμένα οι φιλίες είναι ιερές. Τον τιμώ και τον σέβομαι. Άλλωστε, ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολα χρόνια», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

