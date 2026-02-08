«Τέλος η λάσπη!» Την οργή του Γιώργου Παπανδρέου προκάλεσε δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση Επστάιν. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημέρωσε μία μέρα μετά το δημοψήφισμα του 2015 την Deutsche Bank, και αυτή τον Επστάιν.

«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν. Τελεία. Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί» σημειώνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Παπανδρέου.

Όπως τονίζει, «σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή - ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης. Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά - όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit - επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου

«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein.



Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.



Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.



Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή - ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.



Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά - όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit - επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.



Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.



Τέλος η λάσπη!»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.