Ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας πήρε ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, Ερνστ Ράιχελ αναφορικά με τον προκλητικό χάρτη του Ντεβλέτ Μπαχτσελί που δείχνει τα μισά νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη να ανήκουν στην Τουρκία.

«Η γερμανική θέση είναι ξεκάθαρη. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ελλάδας είναι απαράδεκτη» έγραψε στο Twitter ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, Έρνστ Ράιχελ.

The German🇩🇪 position is clear: Any questioning of Greece‘s 🇬🇷 territorial integrity and sovereignty is unacceptable. https://t.co/SgpvCfvVvP