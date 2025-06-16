Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, την Τρίτη 17 Ιουνίου στις 11:00, θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Δαμιανό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είναι Έλληνας κληρικός, και θεολόγος, επίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προκαθήμενος της Αυτόνομης Εκκλησίας του Όρους Σινά με τον τίτλο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά.

Πηγή: skai.gr

