Γεωργιάδης: Σε όλους τους δείκτες υγείας έχουμε σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για αυτά που έχουν επιτευχθεί κατά το διάστημα της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τομέα της υγείας». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συμμετείχε σήμερα στο ετήσιο Συνέδριο του ομίλου "Real" με θέμα «Υγεία πάνω απ' όλα- Η Στρατηγική της Υγείας στην Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία», την έναρξη του οποίου έκανε ο πρωθυπουργός.

Δεν υπάρχει, ούτε ένας δείκτης στον οποίο η Ελλάδα ως προς την υγεία δεν έχει να παρουσιάσει αξιοσημείωτη πρόοδο αυτά τα περίπου 3 χρόνια, επισήμανε ο Ά.Γεωργίαδης , τονίζοντας πως «ακόμα και στα πολύ δύσκολα θέματα, όπως είναι παραδείγματος χάριν το clawback -που είναι κάτι που ταλανίζει αρκετά την φαρμακοβιομηχανία-, πάμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν».

Σήμερα, οι Έλληνες ασθενείς μπορούν να κλείνουν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό και να βρίσκουν ραντεβού σε λίγες μέρες, ευκολότερα από κάθε άλλο Ευρωπαίο πολίτη, συνέχισε ο υπουργός Υγείας σημειώνοντας «είμαστε καλύτεροι από τις υπόλοιπες 26 χώρες της χώρας σε αυτόν τον δείκτη» και συνέχισε: «Επίσης, το Πρόγραμμα ”Προλαμβάνω”, σε συνδυασμό με το ”myhealth app” και τον ”Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας”, παρέχει αυτό που συζητάγαμε για δεκαετίες στην Ελλάδα, ότι θα πρέπει να έχουμε την πρόληψη σε πρώτη προτεραιότητα. Τώρα είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ”screening” -τον έλεγχο δηλαδή, πέντε εκατομμυρίων συμπολιτών μας, για μία σειρά ασθενειών: όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τη νεφρική ανεπάρκεια και μία σειρά άλλων νοσημάτων. Ο έλεγχος αυτός μας δίνει την ευκαιρία, με την αυτόματη σύνδεση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων πάνω στον ”Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας”, να έχουμε ένα χρονικό σημείο καταγραφής του ελληνικού πληθυσμού. Ακόμα και για την στοματική υγεία, που αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα διαχρονικά της Ελλάδας, εγκαινιάζουμε πρόγραμμα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για να μπορούμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε πολύ καλύτερες παροχές υπηρεσιών στοματικής υγείας στην Ελλάδα, που είναι κάτι που αποτελεί μέχρι σήμερα μία μελανή σελίδα στον τρόπο που παρέχουμε υπηρεσίες υγείας στη χώρα».

Ο Ά.Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος του ΕΣΥ, «που είναι σίγουρα το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα», όπως ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα φάρμακα υψηλού κόστους: «Οι υπηρεσίες που έχουμε, όπως η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ΄ οίκον, και σύντομα, μέχρι τέλος του μήνα, και διανομή μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής ηγεσίας και του Υπουργείου Υγείας στην ανάγκη να θεραπεύσουμε χρόνια προβλήματα. Θυμάστε τις περίφημες ουρές της ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Πλέον αυτή η είδηση έχει πάψει να παίζει στα δελτία ειδήσεων. Γιατί έχει πάψει; Γιατί δεν υπάρχουν πια αυτές οι ουρές. Γιατί δεν υπάρχουν; Γιατί υλοποιήσαμε αυτές τις δράσεις που μόλις σας είπα. Και αυτό το κάναμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι υποχρέωσή μας να λύσουμε ένα χρονίζον ζήτημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες ανθρώπους».

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε μεταξύ άλλων για την εφαρμογή myhealth app:

«Από τις 15 Δεκεμβρίου, θα βάλουμε τις διαγνωστικές εξετάσεις και στις δημόσιες δομές και θα μπορούν οι συμπολίτες μας να κλείνουν ραντεβού για να κάνουν εξετάσεις αίματος, μαγνητική τομογραφία και οποιαδήποτε διαγνωστική εξέταση δωρεάν στο Δημόσιο, είτε σε κέντρο υγείας, είτε σε νοσοκομείο, πάλι μέσα από το ”MyHealth app”».

Για το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής, επισήμανε πως σε όλα τα κέντρα υγείας πλέον υπάρχει σταθμός τηλεϊατρικής και έχει δημιουργηθεί ένα πολύ πυκνό δίκτυο, με 360 κέντρα τηλεϊατρικής όπου δουλεύουν ήδη. «Αλλά το μεγάλο σχέδιο θα είναι να εμπλέξουμε τις απομακρυσμένες περιοχές και τα φαρμακεία. Το φαρμακείο στην Ελλάδα κάποτε το θεωρούσαμε βάρος στην εποχή των μνημονίων. Μας λέγανε οι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι είναι πρόβλημα ότι έχουμε 12.000 φαρμακεία στην Ελλάδα και πρέπει να έχουμε λιγότερα. Στην πραγματικότητα είναι μεγάλος πλούτος τα φαρμακεία διότι έχουμε ένα δίκτυο υπηρεσιών υγείας απλωμένο σαν δείκτη σε όλη την Ελλάδα. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τα φαρμακεία μέσα στο '26 για να μπορούμε να δώσουμε ευκολότερη πρόσβαση ποιοτικών υπηρεσιών διαγνωστικών εξετάσεων πάντα μέσω γιατρού», ανέφερε.

Για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, είπε με έμφαση πως στο υπουργείο Υγείας «είμαστε πρώτοι σε απορρόφηση από όλα τα υπουργεία της Ελλάδας» και σημείωσε: «Ξεπεράσαμε τον στόχο μας πέρυσι κατά 170 εκατομμύρια και φέτος τον ξεπερνάμε ήδη κατά 100 εκατομμύρια παρόλο που ο φετινός στόχος ήταν πολύ μεγάλος, ήταν 500 εκατομμύρια».

Σε ερώτηση για το εθνικό Πρόγραμμα ”Προλαμβάνω”, επισήμανε τέλος πως περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει έστω και μία εξέταση από το πρόγραμμα. «Δεν είναι μόνο ποσοτικό το θέμα γιατί και μια ανθρώπινη ζωή να έχουμε σώσει έχει αξία. Αυτό το πρόγραμμα έχει μέχρι σήμερα βρει και σώσει πάνω από 7.000 ανθρώπους. 7.000 που δεν ξέρανε ότι είχανε πρώιμο καρκίνο του παχέος εντέρου και σήμερα έχουν χειρουργηθεί», κατέληξε.

