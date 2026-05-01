Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη με αναφορά στην Καισαριανή - Σκληρή απάντηση ΠΑΣΟΚ: «Ρεκόρ γραφικότητας»

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή φωτογραφία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από επίσκεψη στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις!», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη από την επίσκεψη στην Καισαριανή, κρατώντας κόκκινο γαρύφαλλο.

Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του @atsipras στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις! … pic.twitter.com/0DdiXlpnwf — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 1, 2026

Η αναφορά του υπουργού φαίνεται να παραπέμπει στην πρώτη συμβολική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα μετά την ορκωμοσία του ως πρωθυπουργού το 2015, όταν επισκέφθηκε το Σκοπευτήριο της Καισαριανής και κατέθεσε κόκκινο γαρύφαλλο στη μνήμη των 200 εκτελεσθέντων από τους ναζί.

Η ανάρτηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό για «εμμονή» με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

«Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την εμμονή του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί».

«Επειδή έχουμε παρατηρήσει πως έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που είναι Πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει: «Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία. Όταν εσείς δηλώνατε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός».

«Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός; Ντροπή, αν σας έχει απομείνει», σχολιάζει.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «ο Πρωθυπουργός που είχε επαινέσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβαση του, ώστε να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων, περιμένουμε να αποδοκιμάσει δημόσια τον Υπουργό και Αντιπρόεδρο του κόμματος του για την απρέπειά του».



Πηγή: skai.gr

